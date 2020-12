VIDEO Prima transa de vaccin anti-COVID a ajuns in Romania. Camionul a intrat in tara prin Vama Nadlac

Cine va beneficia de vaccinare anti-COVID

Cand se va putea vaccina populatia generala

"Cadrul legislativ in momentul de fata e finalizat, campania poate incepe pe 27 decembrie in conditii de siguranta", a explicat Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.Masina in care sunt vaccinurile va pleca din Vama Nadlac, urmand a fi insotita de masini de jandarmerie si de politie catre Institutul Cantacuzino, unde va ajunge pe 26 decembrie, conform doctorului Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Rata de intentie de vaccinare nu reflecta refuzul", a spus Gheorghita, adaugand ca rata de refuz este, in acest moment, de 30-40%. "Inceperea vaccinarii nu inseamna ca ne relaxam. Inceperea vaccinarii e un pas, noi trebuie sa ajungem la 60-70% ca rata de imunizare", a precizat si Raed Arafat.Abia in momentul in care se va ajunge la acest procent se va putea vorbi de o relaxare, au adaugat oficialii."Succesul campaniei de vaccinare il reprezinta transparenta. Daca prezentam publicului intr-o maniera transparenta beneficiile vaccinului, putem pune punct acestei pandemii", a explicat Gheorghita.Acesta a spus ca a fost stabilit numele medicului care va beneficia de primul vaccin anti COVID-19 insa nu a dorit sa faca publica informatia."Reticenta unora dintre cetateni este fireasca, noi consideram ca toate actiunile ulterioare de informare trebuie sa plece de la aceasta nevoie de a vaccina. Cetatenii trebuie sa aiba acces la informatii stiintifice care sa le ofere ocazia sa aleaga asa cum trebuie. Campania de informare a inceput deja, exista si o pagina de Facebook oficiala, exista si o un canal de Youtube, au fost raspandite si afise in tara in asa fel incat sa putem informa corect pe toata lumea", a declarat Gheorghita.La randul sau, Arafat a punctat ca acest vaccin e disponibil in toate tarile. "Germania, SUA, alte state folosesc tot acest vaccin, expertii au spus ca aceasta este solutia optima. Oamenii care inca au intrebari pot intra pe platformele puse la dispozitie de noi si sa isi raspunda la intrebari. Chiar daca vaccinul a fost dezvoltat intr-o perioada mai scurta nu inseamna ca e un vaccin mai putin eficient decat cele de pana acum", a completat Raed Arafat."Este o transa simbolica, care va ajunge maine dimineata la Institutul Cantacuzino din Capitala si care va fi destinata pentru personalul medical. Toate activitatile sunt perfect sincronizate si sunt in acord cu ce se intampla in restul UE. Suntem pregatiti sa demaram campania de vaccinare anti COVID-19 intr-un mediu sigur, astfel incat fiecare cetatean sa aiba acces la vaccinare atunci cand isi va dori acest lucru", a declarat si Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti COVID-19."Primele doze de vaccin au intrat in toate tarile europene, achizitie comuna, implementare a campaniei impreuna, pentru noi este o speranta, este lumina de la capatul tunelului, dar asta nu inseamna ca uitam de masurile de protectie", a declarat Raed Arafat.Autoritatile au programat pentru ora 13.00, intrarea vehiculelor care transporta vaccinul in tara, dar procedura a fost devansata pentru 13.30. Serul produs de companiile Pfizer si BioNtech este adus in cadrul unui transport special , asteptat, printre altii, de Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si de Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID la nivelul Romaniei.Cele 10.000 de doze anti-COVID vor fi transportate si stocate la Institutul Cantacuzino din Capitala, la Centrul de stocare pentru vaccinul anti-COVID, prezentat in urma cu mai bine de o saptamana presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali.De aici, dozele vor fi transportate, fie pe calea aerului, fie cu ajutorul unor masini achizitionate special pentru astfel de misiuni, catre cele sase centre regionale de stocare cu vaccin anti-COVID.Conform strategiei de vaccinare anti-COVID, primii care vor beneficia de imunizare, incepand cu data de 27 decembrie, cand demareaza campania de vaccinare anti-COVID in Romania, simultan cu restul statelor europene, sunt cadrele medicale din spitalele de boli infectioase.Concret, cele 10.000 de doze vor merge catre personalul medical din unitatile sanitare de linia 1 din lupta cu COVID-19, cadrele medicale fiind cele mai expuse, potrivit specialistilor, la infectia cu noul coronavirus.Spre exemplu, evenimentul de vaccinare va incepe duminica la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals", de la ora 09.00. In aceeasi zi, actiuni similare vor fi organizate si in celelalte noua spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19, dupa ora 10.00.Reamintim ca imunizarea este voluntara, persoanele care isi doresc sa se vaccineze, incluse in cele trei etape definite de strategia mentionata, fiind nevoiti sa semneze un formular de consimtamant.In a doua etapa, vor fi vaccinati profesorii, persoanele care lucreaza in institutiile statului, in timp ce in a treia etapa, care ar urma sa demareze in martie anul viitor, va putea fi vaccinata populatia generala.