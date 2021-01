Dr. Valeriu Gheorghita: Prima transa de vaccin de la Moderna va sosi miercuri in Romania

Potrivit medicului militar, este vorba despre aproximativ 14.000 de doze de vaccin."Miercuri soseste. In jur de 14.000 de doze prima transa. (...) Pe primul trimestru, din cate stiu eu, 400.000 - 450.000 de doze maximum. Sunt foarte putine doze de vaccin de la Moderna", a spus Gheorghita.El a precizat ca vor sosi in Romania transe de vaccin Moderna o data pe saptamana sau la doua saptamani."Transele vor fi o data la o saptamana sau doua saptamani. Nu este un calendar inca stabilit. Sunt foarte putine. Chiar daca am vrea sa lasam la alegerea persoanelor, nu poti, pentru ca vor fi centre care nu vor avea. Dar ele sunt la fel, nu exista nicio problema. Tot doua doze, tot ARN mesager, au aceeasi eficacitate, acelasi profil de siguranta", a explicat medicul.Decizia privind folosirea unui tip de vaccin din cele doua aprobate in Uniunea Europeana - Pfizer sau Moderna - va fi luata de medic."Medicul va decide. Depinde cati mai are pe lista de asteptare, daca mai are trei pacienti, nu se va desface un flacon de zece doze", a aratat medicul.CITESTE SI: