Consiliul General al Capitalei, asteptat sa aprobe primul centru de vaccinare anti-COVID drive-through din Bucuresti

* Potrivit unui proiect de hotarare, partea corespunzatoare a 240 de locuri de parcare din Piata Constitutiei va fi folosita temporar, pana pe 12 septembrie, in vederea organizarii unui centru de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-through de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti . Centrul urmeaza sa aiba patru puncte de vaccinare.* Un alt proiect abroga prevederi potrivit carora, pe teritoriul municipiului Bucuresti, serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati si nu se pot executa decat de dispecerii taxi autorizati de Autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, inclusiv aplicatiile de tip online care se identifica obligatoriu cu dispeceratul al carui nume este trecut in autorizatia de dispecerat emisa de autoritatea de autorizare a PMB.* Consilierii vor discuta si despre contractarea unor servicii de audit pentru analizarea modului in care au fost utilizate resursele financiare si cele umane, in perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2020, de catre aparatul de specialitate si entitatile din subordinea primarului general al Capitalei si a CGMB.* Pe ordinea de zi se mai regaseste un proiect de hotarare conform caruia taxele si impozitele locale vor creste cu 2,6% in 2022, conform ratei inflatiei.* Gratuitatea privind ocuparea locurilor publice cu restaurante si terase de vara se prelungeste pana pe 31 decembrie, potrivit unui alt proiect de hotarare. Taxa de ocupare a domeniului public pentru restaurante si terase de vara era zero de la inceputul acestui an pana pe 30 iunie, conform hotararii CGMB nr. 429 din 21 decembrie 2020, care se abroga.* In atentia consilierilor locali va fi si un proiect care aproba trecerea mai multor constructii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din domeniul public al municipiului Bucuresti in cel privat al Capitalei, pentru scoaterea din functiune in vederea casarii, demolarii, valorificarii si ulterior construirii unui centru de arsi si reorganizarea fluxurilor medicale ale unitatii sanitare pentru o mai buna pozitionare si conectare a departamentelor urgenta, ATI si Chirurgie.* CGMB va lua o decizie privind publicarea autorizatiilor de construire emise de municipalitate pe pagina de internet a PMB, intr-o sectiune dedicata.* Consiliul General va hotari si in privinta unui proiect prin care se aproba transferul tuturor pasarilor exotice aflate in gestiunea ALPAB, cu titlu gratuit, catre Administratia Gradina Zoologica Bucuresti, precum si catre alte gradini zoologice sau rezervatii apartinand altor UAT-uri, asociatii si organizatii pentru protectia animalelor din Romania, in masura sa le asigure bunastarea si serviciile veterinare obligatorii prin lege.* Doua strazi de pe malul Lacului Baneasa ar urma sa fie transmise in administrarea Consiliului Local Sector 1 pentru a le moderniza, conform unui alt proiect de hotarare. Consiliul Local Sector 1 a adoptat, in decembrie 2020, o hotarare privind solicitarea catre CGMB de a aproba transmiterea strazilor Garlei si Madrigalului in administrarea sa, in vederea reabilitarii si modernizarii lor, pentru a crea conditiile necesare amenajarii unui spatiu de promenada in jurul Lacului Baneasa.* Alte doua proiecte se refera la imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 6 de a incheia acorduri de parteneriat cu Salvati Copiii pentru derularea in comun a unui program privind infiintarea unui centru pilot de acordare de servicii pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual, respectiv cu Asociatia Centrul Rromilor "Amare Rromentza" pentru realizarea Centrului Comunitar Integrat Giulesti Sarbi.