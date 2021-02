Primul studiu referitor la eficienta vaccinului anti-COVID in Romania. Doar 1,67% dintre persoanele imunizate n-au dezvoltat anticorpi

"Avantajul" persoanelor care au trecut prin boala

Anticorpii post-vaccin si anticorpii dobanditi natural

Printre rezultatele obtinute s-a observat ca la persoanele care au trecut prin infectie, dupa vaccinare, numarul anticorpilor a fost mult mai ridicat.Doar 3 dintre cei 179 de oameni vaccinati n-au dezvoltat raspuns imun, ceea ce reprezinta un procent de 1,67%. Practic, vaccinul a fost eficient in peste 98% dintre cazurile analizate."In aceasta prima etapa a studiului, derulat de divizia de cercetare MedLife, a fost analizat un esantion de 179 de persoane, personal medical si auxilar, cu varste cuprinse intre 24-79 ani, carora le-au fost recoltate probe biologice in vederea detectarii anticorpilor SARS-CoV-2 IgG anti-nucleocapsida pe Abbott Alinity si anticorpilor SARS-CoV-2 IgG anti-spike pe Liason Diasorin dupa prima doza de vaccin, respectiv dupa cea de-a doua doza.Studiile de echivalare efectuate de producatori cu privire la metoda cantitativa Liason Diasorin au ajuns la concluzia ca acele concentratii care sunt >=80 AU/ml corespund unor titruri de anticorpi de neutralizare >= 1:160 (PRNT). Neexistand inca un standard de concentratie de anticorpi anti-SARS-CoV-2 si nici un titru de anticorpi neutralizati care sa indice nivelul de protectie, rezultatele testelor serologice se interpreteaza cu rezerva, presupunand ca, cu cat este o concentratie de anticorpi de legare mai mare fata de intervalul stabilit de producator, cu atat se presupune ca exista un titru de anticorpi de neutralizare crescut, mai ales in cazul anticorpilor anti-S", se arata intr-un comunicat al MedLidfe.Reprezentantii companiei anunta intentia de a creste esantionul la 1000 de persoane, astfel incat informatiile sa ofere o mai mare valoare stiintifica. Anticorpii vor fi evaluati la 20 de zile de la prima doza de vaccin , respectiv la 10-14 zile dupa cea de-a doua doza. Evaluarea va continua, urmand sa fie analizate datele la 3 luni si respectiv, 6 luni post-vaccinare.Din totalul persoanelor inrolate in aceasta etapa a studiului, 142 au fost testate negativ la testul PCR inainte de administrarea primei doze de vaccin, 33 de persoane au avut un test RT-PCR pozitiv in perioada mai - decembrie 2020, iar 4 persoane s-au pozitivat dupa prima doza de vaccin.Luand in considerare profilul persoanelor care nu au trecut anterior prin infectie s-a constat ca raspunsul imun este scazut inainte de administrarea rapelului - astfel, doar la 20% dintre persoane s-au determinat concentrantii >=80 AU/ml, acestia aflandu-se in intervalul 15 - 21 de zile de la prima doza de vaccin. Procentul se dubleaza, insa, in primele zile dupa rapel. Ca urmare, la 42% dintre persoane, care nu au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 pana acum, s-au dezvoltat anticorpi anti-Spike in concentratii >=80 AU/ml in primele 6 zile de la administrarea celei de-a doua doze.Mai mult, procentul celor care au dezvoltat anticorpi neutralizanti creste semnificativ si se apropie de 100% in randul persoanelor aflate la momentul evaluarii in intervalul 7-10 zile de la rapel. Pe de alta parte, specialistii MedLife atrag agentia cu privire la faptul ca doua persoane din acest esantion nu au dezvoltat anticorpi nici in primele 6 zile dupa rapel. Persoanele care au trecut prin boala , dezvolta un titru de anticorpi semnificativ mai mare chiar din primele zile dupa vaccinIn ceea ce priveste esantionul format din persoane diagnosticate cu infectie COVID-19 in trecut, s-a observat ca titrul de anticorpi dezvoltat este semnificativ mai mare decat in cazul celor care nu au fost infectati, chiar din primele zile dupa vaccinare. Din totalul de 33 de persoane din acest esantion, una singura nu a dezvoltat anticorpi in primele 7 zile. Comparand persoanele aflate in intervalul 1 - 6 zile de la rapel, specialistii MedLife au remarcat faptul ca cei care au trecut prin boala pot dezvolta un titru de anticorpi neutralizanti de peste 10 ori mai mare."Credem ca vaccinarea este cea mai eficienta solutie pentru combaterea pandemiei, de aceea punem la dispozitie din fonduri proprii resursele noastre de cercetare in vederea monitorizarii raspunsului imun la vaccin, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. In aceasta etapa avem rezultate preliminare, bazate pe un esantion mic, insa valoarea stiintifica va creste odata ce vom depasi pragul de 1000 de persoane analizate. Totusi, premisele sunt bune, avand in vedere ca atat persoanele care au avut infectie COVID, cat si cele care nu au trecut anterior prin boala dezvolta anticorpi dupa administrarea ambelor doze. Vom continua sa monitorizam indeaproape evolutia anticorpilor post-vaccinare pentru a informa in timp util autoritatile in ceea ce priveste perioada in care se pastreza titrul de anticorpi neutralizanti si momentul in care incepe sa scada", a declarat Mihai Marcu, Presedinte si CEO MedLife Group.Specialistii explica faptul ca anticorpii dobanditi in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2 sunt diferiti de cei dobanditi in urma vaccinarii. Ca urmare a infectiei COVID-19 pot fi detectati atat anticorpi de legare anti-N (nucleocapsida), cat si anticorpi anti-S (spike). In schimb, vaccinurile induc doar producere de anticorpi anti-S, dozarea acestora in sange putand da rezultate diferite in functie de platforma analitica utilizata, respectiv de componenta in determinanti antigenici a kiturilor respective.Evolutia post-vaccinare si masurarea nivelul anticorpilor anti SARS-CoV-2 s-a realizat cu ajutorul uneia dintre cele mai avansate si performante metode de testare imunologica. Laboratorul MedLife dispune de posibilitatea realizarii a trei tipuri de teste de detectie de anticorpi, toate trei prin principiul chemiluminiscentei - Ac IgM anti-S, test calitativ pe sistem Alinity-Abbott, Ac IgG anti-N, test calitativ pe sistem Alinity-Abbott si Ac IgG anti-S, test cantitativ pe sistem Liaison - Diasorin, cu echivalare aproximativa in titru de neutralizare. Toate testele pentru detectie anticorpi sunt disponibile si la cerere, atat pentru pacienti, cat si pentru companii.