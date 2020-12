Primul vaccin anti COVID-19, aprobat. Reactiile specialistilor: "E o zi istorica pentru Europa"

"Este o noutate faptul ca dupa aprobarea care a fost facuta in regim de urgenta pentru Americi si alte continente de catre FDA, Agentia Europeana a Medicamentului a venit cu aceasta precizare vis a vis de autorizarea si in Europa, in asa fel incat si populatia europeana sa beneficieze de vaccinare, iar campaniile de vaccinare sa se desfasoare cat mai repede posibil in etapele standard, stabilite de strategia fiecarei tari", a declarat profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, pentru Ziare.com.La randul sau, medicul Marius Geanta, presedintele Centrului de Inovatie in Medicina, a punctat ca "dupa 10 luni, o saptamana si patru zile de cand virusul a fost identificat, de cand am aflat cu cine luptam, vaccinul primeste aprobarea conditionata in Uniunea Europeana"."Trebuie sa spunem ca indicatia de vaccinare porneste de la varsta de 16 ani. Vorbim despre a treia mare agentie de reglementare, pe langa cea din Statele Unite si cea din Marea Britanie, care ajunge in urma analizei datelor la acelasi rezultat. Autorizeaza acest vaccin pentru a fi folosit. Avem a treia validare extrem de importanta a acestei tehnologii bazata pe ARN Mesager. Spre deosebire de ceea ce stiam anterior in dezvoltarea vaccinurilor bazate pe virusuri inactivate sau virusuri vii sau fragmente virale, de data aceasta vorbim despre informatii genetice ale virusului", a mai spus Marius Geanta pentru Digi24."Aceasta informatie genetica este transportata prin acest vehicul, ARN Mesager, la nivelul celulelor din locul in care se injecteaza vaccinul, iar la nivelul celulelor incep sa il produca. Fabricile de proteine, ribozomii, sunt cele care produc acei tepi pe care ii vedem in imaginile sars cov 2 de pe supragata virusului, iar acei tepi sunt cei care determina raspunsul imun al organismului si asigura imunitatea. Inclusiv documentul oficial al ANM vorbeste despre protectia de 95% dintre cei vaccinati sunt protejati fata de vaccinarea COVID-19.Vaccinul nu va interactiona cu AND-ul nostru in niciun fel. ADN-ul nostru este in nucleul celulelor, ribozombii se afla in exteriorul nucleului, tot in celula, dar in exterior. Nu exista nicio legatura fizica", a completat specialistul.In ceea ce priveste noua tulpina de COVID-19, Geanta a precizat ca ceea ce se stie in acest moment din Marea Britanie este ca virusul este intr-adevar mai contagios."Acest lucru s-a remarcat in analizele din ultimele doua saptamani. Legat de formele mai grave de boala, datele din Marea Britanie nu sunt in masura sa duca la o astfel de corelatie si la fel orice legatura cu vaccinul", a conchis presedintele Centrul de Inovatie in Medicina.Vaccinul Pfizer si BioNtech a primit aprobare conditionata de la Agentia Europeana a Medicamentului pe 21 decembrie, campaniile de vaccinare la nivel de UE urmand sa demareze pe 27 decembrie.CITESTE SI: