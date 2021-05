Angajatii din domeniul HoReCa de pe Valea Prahovei, vaccinati in proportie de peste 50%

Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii, intalnirea initiata de prefectul Cristian Ionescu a avut drept scop informarea privind calendarul masurilor de relaxare adoptate recent de Guvern si analizarea procentajului de vaccinare in randul angajatilor HoReCa pe Valea Prahovei."Conform datelor centralizate de reprezentantii HoReCa la nivelul judetului Prahova, in momentul de fata, angajatii sunt deja vaccinati in majoritatea locatiilor intr-o proportie de 50% pana la 100%, in functie de specificul fiecarei unitati. (...) Conform opiniilor enuntate in cadrul discutiilor, un procent ridicat de vaccinare in randul angajatilor HoReCa inseamna un mediu sigur pentru turistii care doresc sa isi petreaca timpul liber sau vacantele in locatii din judetul Prahova", precizeaza sursa citata.Totodata, membrii acestui sector de activitate au aratat ca au fost facute investitii pe toata perioada pandemiei pentru a putea mentine activitatea unitatilor de pe Valea Prahovei si pentru a pastra pe cat posibil o mare parte a angajatilor, dar si ca in continuare promoveaza campania de vaccinare impotriva COVID-19 in randul angajatilor.La intalnire au participat si subprefectul Alexandru Vane, mai multe companii cu un numar mare de angajati ce au fost insotiti de reprezentanti ai Camerei de Comert si Industrie Prahova, Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, dar si ai Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova, precum si un reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Prahova, care a informat invitatii cu privire la posibilitatea pe care o au agentii economici de a solicita vaccinarea personalului si a familiilor acestora cu prioritate, fie intr-un centru de vaccinare fix, fie prin intermediul unei echipe mobile, care se deplaseaza la sediul acestora.