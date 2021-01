Prefectura Capitalei: "Procesul de vaccinare va debuta la data de 18 ianuarie"

Cum se va face vaccinarea in a doua etapa

Procesul de vaccinare incepe pe 18 ianuarie

"Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti va informeaza ca din data de 15 ianuarie debuteaza etapa a II-a a campaniei de vaccinare impotriva virusului Covid 19, incepand cu aceasta data putand fi efectuate programari ale vaccinarii, in platforma In prima faza, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: varstnicii din centrele rezidentiale, adultii de peste 65 de ani, adultii care sufera de boli cronice si persoanele care desfasoara activitati esentiale", transmite Prefectura.- In categoria varstnicilor din centrele rezidentiale, conform datelor centralizate la nivelul- In categoriase incadreaza oricare persoana, indiferent de varsta, care sufera de una dintre urmatoarele afectiuni:diabet zaharat,obezitate,alte boli metabolice,inclusiv congenitale,afectiuni cardiovasculare,afectiuni renale,afectiuni oncologice,afectiuni pulmonare,afectiuni neurologice,inclusiv sindromul Down,afectiuni hepatice moderate/severe,afectiuni autoimune,imunodepresii severe (pacienti transplantati,cu consult medical prealabil,pacienti care urmeaza terapii biologice sau terapie de lunga durata cu corticosteroizi, pacienti infectati cu HIV/SIDA).Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin medicii de familie pe lista carora sunt inscrisi. In cazul in care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin urmatoarele modalitati:- prin intermediul oricarui alt medic de familie;- prin call center la numarul de telefon 021.9462;- prin structurile de asistenta sociala de la nivelul primariilor de sector.- prin intermediul medicilor de familie;- individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);- prin contul unui apartinator, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot inscrie pana la 10 persoane);- prin call center 021.9462;- prin structurile de asistenta sociala de la nivelul primariilor de sector.Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent daca au sau nu asigurare de sanatate., iar in urma unei analize efectuate impreuna cu D.S.P. Bucuresti, care a avut in vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, in prima faza s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui numar de 8 centre cu 23 puncte de vaccinare, organizate in unitatile medicale, dupa cum urmeaza:* Spitalul Clinic Coltea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) - 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudesti, nr.104-122, Bucuresti* Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - 1 centru cu doua puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti* Institutul National de Boli Infectioase Prof.Dr Matei Bals - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, Bucuresti* Institutul Peneumofiziologie Marius Nasta - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Soseaua Viilor, nr.90, Bucuresti* Spitalul Obregia - 1 centru cu doua puncte de vaccinare / Aleea Argeselu, nr.8, Bucuresti* Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca - 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, Bucuresti* Spitalul Universitar de Urgenta- 2 centre cu cinci puncte de vaccinare / Splaiul Independentei, nr.69, Bucuresti."Facem mentiunea ca, pentru perioada urmatoare, au mai fost stabilite un numar de alte 29 centre de vaccinare, comunitare, in cadrul carora vor functiona un numar de 140 puncte de vaccinare, amplasate in toate sectoarele capitalei, dintre care 12 centre cu 64 puncte de vaccinare sunt deja operationalizate.Aceste centre urmeaza a fi deschise etapizat in functie de fluxul de persoane care doresc sa se vaccineze si de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.Precizam faptul ca vaccinarea este sigura, voluntara si gratuita!", a mai transmis Prefectura