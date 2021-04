Productia de vaccinuri anti-COVID-19 Johnson & Johnson a fost oprita intr-o fabrica din Baltimore. 15 milioane de doze prezentau deficiente de fabricatie

Reprezentantii grupului Johnson Johnson au declarat la sfarsitul lunii martie ca au identificat intr-o fabrica din Baltimore (statul Maryland), administrata de compania Emergent BioSolutions, un lot de doze de vaccinuri "care nu erau conforme cu standardele de calitate". Reprezentantii grupului Johnson Johnson nu au precizat cantitatea de doze care prezentau acea deficienta de fabricatie.Cotidianul The New York Times a anuntat apoi ca lotul vizat continea 15 milioane de doze.Compania Emergency BioSolutions a precizat ca FDA a cerut pe 16 aprilie o pauza in productia de vaccinuri realizate in fabrica din Baltimore, in asteptarea unei inspectii.Reprezentantii grupului Johnson Johnson au declarat in luna martie ca vor trimite experti suplimentari la fata locului pentru a supraveghea productia de vaccinuri si au dezvaluit ca grupul prevede sa livreze o cantitate de 24 de milioane de doze in luna aprilie.Fabrica administrata de Emergent BioSolutions nu era, in acea perioada, autorizata de agentiile americane de reglementare pentru a produce "o substanta medicamentoasa" pentru vaccinul Johnson Johnson, au precizat reprezentantii companiei farmaceutice.Totusi, presa americana a anuntat ca autoritatile federale prevedeau ca acea fabrica sa produca zeci de milioane de doze in viitorul apropiat.Pauza impusa in productia vaccinului Johnson Johnson reprezinta cea mai noua dintre problemele cu care serul se confrunta in Statele Unite, unde autoritatile federale din domeniul sanatatii au stopat temporar utilizarea sa, dupa raportarea a sase cazuri de femei care au dezvoltat cheaguri sangvine asociate unui nivel scazut de plachete, inclusiv un caz mortal, in primele doua saptamani dupa ce au fost inoculate cu vaccinul anti-COVID-19 Johnson Johnson.Agentia Europeana pentru Medicamente urmeaza sa se pronunte marti in legatura cu siguranta vaccinului Johnson Johnson.