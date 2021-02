Profesorii fac coada la vaccinare. Rand de sute de persoane fotografiat in fata centrului de imunizare de la Romexpo

In ciuda reticentei de la inceputul campaniei de vaccinare, cand putini profesori anuntau ca vor sa se vaccineze, vineri s-au adunat sute de profesori pentru imunizarea din Capitala.Campania de vaccinare dedicata profesorilor a inceput de miercuri, 23 februarie, in Bucuresti si in majoritatea judetelor, unde sunt administrate doua tipuri de vaccin, urmand ca in zilele urmatoare sa fie administrate primele doze si in celelalte judete.In prima zi au fost inumizate 3.800 de cadre didactice. 1.748 dintre cei vaccinati au primit vaccinul AstraZeneca, iar 2.052 cel produs de Pfizer.Autoritatile au raportat ca in ultimele 24 de ore au inregistrat 66 decese si 3.761 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2. In sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI) sunt internati 968 de pacienti.