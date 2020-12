Ce contine vaccinul anti-COVID-19 si cum explica specialistii tehnologia folosita de companiile producatoare

Stabilizatorii din vaccin - elemente naturale

"Acest vaccin e mai curat decat orice a existat pana in prezent", a declarat pentru Ziare.com doctorul Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF)."Ceea ce vedem in prospectul acestui nou vaccin, pe langa ARN-ul mesager, sunt cativa stabilizatori. Atat. In rest, nimic altceva. Iar printre acei stabilizatori se numara sucroza sau colesterolul, adica elemente cat se poate de naturale. ALC-0315, ALC-0159, DSPC sunt stabilizatori sintetici, la fel cum este si ARN-ul mesager, care este obtinut sintetic si nu in mod natural. Este pur si simplu crosetat astfel incat sa fie intregita formula care se gaseste in genomul virusului SARS-COV-2", a explicat medicul, facand referire la componentele vaccinului produs de Pfizer si BioNtech.Pentru a tine sub control evolutia acestei epidemii, vaccinarea este o masura necesara, circulatia virusului fiind influentata de masa de persoane receptive dintr-o comunitate. "In momentul in care se face vaccinarea, aceste persoane dobandesc imunitate prin mecanismul de raspuns imun al sistemului nostru imunitar, prin creare de anticorpi", noteaza specialistii."Sunt ani de zile de cand se cerceteaza aceasta metoda, respectiv utilizarea ARN-ului mesager. ARN-ul mesager este o particula ce inglobeaza o informatie pe care o transmite organismului in momentul in care este administrat preparatul vaccinal pentru ca sa fie creata structura specifica proteinei Spike, insa fara sa produca imbolnavirea", explica profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.In momentul in care, in organism, informatia este decodata si se creaza proteina Spike, sistemul imun actioneaza prin producerea de anticorpi protectori."Deci, propriu zis, aceasta structura de ARN mesager nu este o structura care sa fie nociva organismului. Nu are nicio interactiune si nu are niciun raspuns la nivelul organelor, ci pur si simplu decodifica informatia vis-a-vis de proteina Spike", a completat sefa Societatii Romane de Epidemiologie.Nici excipientii din vaccinul Pfizer/BioNtech, printre care se mai regasesc si clorura de potasiu, dihidrogenofosfatul de potasiu, clorura de sodiu sau apa pentru preparate injectabile nu sunt substante care sa dauneze in vreun fel organismului, dau asigurari expertii."Concret, acest ARN mesager despre care vorbim este inglobat intr-o structura lipidica si, practic, excipientii amintiti reprezinta, in fapt, structura lipidica in care este inglobat ARN-ul mesager, fara sa existe insa alte componente, cum se intampla in cazul altor vaccinuri unde regasim si adjuvanti", a mai spus profesorul Doina Azoicai.Diferente din punct de vedere al compozitiei nu prea exista intre vaccinul produs de Pfizer si BioNtech si serul produs de compania Moderna, inca neaprobat la nivelul Uniunii Europene. Insa, aprobarea ar putea veni, cel mai devreme la inceput de 2021, urmand a fi purtate discutii in acest sens la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului."Vaccinurile sunt aproape identice. Singura diferenta este ca serul de la Moderna foloseste un alt sistem de transport si de livrare", a declarat medicul Gindrovel Dumitra."Am plecat de la vaccinuri cu virusuri vii atentuate, in care trebuia sa aduci virusul sau bacteria care provoca o anumita boala in vaccin, intr-un anumit stadiu, astfel incat sa determine o reactie din partea organismului. Dupa aceea, au fost dezvoltate vaccinuri ce contineau bacterii inactivate si asa mai departe. Din aceasta perspectiva, aceste vaccinuri impotriva noului coronavirus sunt mult mai sigure si sunt de o calitate superioara fata de ceea ce avut pana acum. E un pas mare, pe care o sa il constientizam mai tarziu", a conchis reprezentantul SNMF.