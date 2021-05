Campania de vaccinare, esentiala pentru Romania. Rafila: "Ce se va intampla in toamna depinde de ce reusim cu acoperirea vaccinala"

"Trebuie sa pastram ritmul, nu stiu daca trebuie sa-l marim, dar trebuie sa reusim sa-l pastram, asta va fi lucrul cel mai dificil care se va reflecta deja in urmatoarea luna, deci peste o luna va fi destul de greu sa vaccinezi 100.000 de persoane pe zi, mai ales daca asteptam ca acest lucru sa se intample si nu prevenim, daca vreti, prin campanii de informare tintite si prin actiuni care sa reflecte parteneriat cu autoritatile locale, sa creasca increderea in autoritatile centrale si mai ales in cele din sanatate", a explicat Rafila Referitor la un eventual sfarsit al pandemiei, presedintele Societatii Romane de Microbiologie a explicat ca acest lucru depinde foarte mult de cati oameni vor reusi cei care coordoneaza campania de vaccinare sa imunizeze."Ce se va intampla in toamna depinde foarte mult de ce reusim cu acoperirea vaccinala, sigur ca dorintele reprezinta una, ceea ce se va intampla in mod real este cu totul altceva, am auzit tot felul de angajamente date, eu cred ca trebuie sa fim consecventi doar intr-un singur lucru, sa indemnam permanent lumea sa vina in procent cat mai mare la vaccinare, sa adaptam campaniile de informare fiecarui mediu, mediu urban, mediu rural , fiecarei categorii de varsta si asa mai departe.Trebuie sa intelegem foarte clar diferenta intre vaccinare si restrictii. Restrictiile aduc controlul asupra pandemiei pentru perioade scurte de timp, dupa care lucrurile, dupa ce reintra intr-o oarecare normalitate, revin, apar din nou valuri pandemice, restrictiile vor fi reintroduse, deci este o ciclicitate, este o diferenta majora pentru ca vaccinarea duce la inlaturarea restrictiilor permanent, nu intr-un timp limitat, adica nu conteaza numai faptul ca restrictiile se ridica, ci cat dureaza aceasta ridicare a restrictiilor, cred ca toti ne dorim ca aceste restrictii sa fie ridicate permanent si in consecinta vaccinarea este solutia", a declarat pentru News.ro prof. Rafila.Alexandru Rafila a mai declarat ca "daca nu o sa lucram cu totii la convingerea oamenilor sa se vaccineze, atunci acele tinte clamate, de peste 10 milioane de locuitori , vor fi atinse mai greu"."Trebuie sa lucram la o acoperire vaccinala cat mai mare si intr-un timp cat mai scurt, pentru ca, daca reusim sa spunem la sfarsitul toamnei sa vaccinam zece milioane de persoane este una, daca reusin sa vaccinam zece milioane de persoane pana la jumatatea anului viitor este alta situatie, si noi ne dorim ca si Romania sa fie in valul tarilor care reusesc sa reia integral activitatile economice si sociale inca din acest an", a mai declarat Rafila.Specialistul sustine ca in Israel campania de vaccinare a avut succes pentru ca increderea in autoritati este foarte mare."Eu cred ca in momentul de fata increderea in autoritati, mai ales in cele de sanatate este destul de redusa, si daca nu se schimba aceasta perceptie, niciun mare succes nu se va inregistra la campania de vaccinare si cred ca ar fi bine sa inlocuim discursul politic cu unul profesional, exclusiv profesional, si sa nu mai folosim subiectele de sanatate publica in scop politic, in primul rand, si, in al doilea, campaniile de informare sa fie coordonate de la nivelul Guvernului in mod evident, nu trebuie sa faca fiecare chiar ce-l taie capul, trebuie sa existe o coordonare tehnica, profesionala, a campaniei de comunicare, care trebuie adaptata diverselor medii, urban, rural, diverselor categorii de varsta sau categorii sociale, pentru ca, altfel, o campanie plictisitoare, anosta, cu niste postari ale unor persoane publice care s-au vaccinat, nu cred ca este suficienta pentru ca oamenii sa vina la vaccinare", a mai spus specialistul.