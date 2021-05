Alexandru Rafila: "Daca toata lumea se testeaza si nimeni nu se vaccineaza, ne intoarcem la restrictii"

"Daca toata lumea se testeaza si nimeni nu se vaccineaza, o sa ne reintoarcem la restrictii si lucrul asta trebuie sa-l intelegem, asta e realitatea. Lucrul asta se poate intampla si nu ar trebui sa ne intoarcem la situatia anterioara", afirma medicul."Daca reusim in campania de vaccinare, atunci avem o sansa - si cred ca asta ar trebui sa fie un mesaj foarte puternic - sa nu ne intoarcem la restrictii. Ce observam pe plan national, sigur, creste numarul de persoane vaccinate , nu e momentul insa sa ne bucuram, pentru ca, daca o sa va uitati, din pacate, numarul de persoane care se vaccineaza cu prima doza este inferior numarului de persoane care se vaccineaza cu cea de-a doua doza si lucrul asta trebuie echilibrat, pentru ca dorinta de a veni la vaccinare, in mod evident este legata de administrarea primei doze de vaccin. Altfel, o sa scada ritmul vaccinarii in urmatoarele saptamani si diversele tinte nu vor fi atinse", a afirmat Alexandru Rafila duminica, intr-o conferinta de presa la Targu Mures.El a aratat ca in momentul de fata "sunt semne imbucuratoare", insa a evidentiat ca "experienta" Romaniei si a altor state europene arata ca trebuie mentinute unele masuri de precautie si ca trebuie mobilizati oamenii la vaccinare."Vaccinarea nu trebuie sa fie obligatorie, mesajul asta trebuie sa fie foarte clar, discriminarea nu trebuie sa fie prezenta, trebuie sa oferi oamenilor alternative, cei care inca nu s-au hotarat, sa se vaccineze, dar trebuie sa existe si accesul la o informatie credibila si din cauza asta cred ca rolul profesionistilor este esential, incat oamenii sa vina la vaccinare si sa se gandeasca ca reluarea activitatilor sociale, economice normal depinde de succesul acestei campanii de vaccinare", a adaugat Alexandru Rafila.El a vorbit si despre testele antigen rapide, aratand ca acestea pot fi "o buna alternativa" pentru organizarea unor evenimente, insa considera ca ar fi o greseala ca vaccinarea sa fie inlocuita de utilizarea acestor teste."Nu descurajam vaccinarea pentru ca avem o alternativa legata de testare. Asta este cea mai mare greseala, pentru ca trebuie sa te testezi tot timpul, pe de o parte, si pentru ca nu oferi o perspectiva de sanatate publica de ridicare permanenta a restrictiilor, pentru ca daca toata lumea se testeaza si nimeni nu se vaccineaza o sa ne reintoarcem la restrictii si lucrul asta trebuie sa-l intelegem, asta e realitatea. Lucrul asta se poate intampla si nu ar trebui sa ne intoarcem la situatia anterioara", a mai afirmat Rafila.Acesta considera ca este nevoie de o campanie de informare a parintilor cu privire la vaccinarea copiilor cu varste de peste 12 ani, el aratand ca din datele pe care le are "eficacitatea este chiar mai mare la copii decat la populatia adulta si este bine ca aceste lucruri sa fie cunoscute de catre parinti".In ceea ce priveste efectele care ar putea aparea in urma ridicarii unor restrictii la nivel national, Rafila a afirmat ca exista riscul ca unii sa considere ca riscul de imbolnavire a trecut si ca nu mai e cazul sa se vaccineze, el aratand ca "sustenabilitatea ridicarii restrictiilor este conditionata de succesul campaniei de vaccinare".Rafila a atras atentia si asupra faptului ca definirea spatiilor aglomerate este "relativa" si ca e nevoie de "educarea populatiei, el aratand ca un spatiu aglomerat este un loc in care nu se poate mentine distanta de un metru si jumatate intre doua persoane.