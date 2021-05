Coronavirus Romania. Peste 100 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. 1.305 de cazuri noi raportate

Raportul arata ca in ultimele 24 de ore au murit 104 persoane din cauza COVID.1.026 de pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva din tara.In ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv 1.305 de teste efectuate pentru detectarea infectiei.Comparativ, conform raportului din ziua precedenta , Romania a inregistrat pe 7 mai 1.422 de cazuri noi de COVID-19 si 89 de decese cauzate de boala. In sectiile ATI erau internati 1.041 pacienti.