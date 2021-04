Peste 80.000 de romani, vaccinati anti-COVID in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 112 reactii adverse RAPORT

Raportul mai releva faptul ca in ultimele 24 de ore 61.858 au primit serul de la Pfizer, 9.477 de la Moderna si 9.843 de la AstraZeneca.4.159.792 de administrari au fost raportate de la inceputul campaniei de vaccinare, din data de 27 decembrie 2020, pana in prezent. Dintre acestea, 3.362.997 au primit serul de la Pfizer.Pana in prezent au fost raportat 12.823 de reactii adverse, adica o rata de 3,1 la mie de doze administrate.