Vaccinare anti-COVID. 20,33% din populatia eligibila din Romania este vaccinata cu cel putin o doza GRAFIC

Situatia persoanelor vaccinate in functie de varsta

Conform raportulului, situatia vaccinarii se prezinta astfel:- 20,33% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu cel putin o doza (3,272,322 persoane);- 11,93% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu schema completa (1,920,853 persoane);- 8,39% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu o singura doza (1,351,469 persoane).- 79,66% din populatia eligibila (16+) este nevaccinata (12,819,240 persoane);Peste 16 milioane de persoane fac parte din grupul eligibil pentru vaccinare in Romania (cu varsta de peste 16 ani)- 16-19 ani: schema completa de vaccinare 14.815 persoane; cu o singura doza 37.277 persoane; persoane nevaccinate 767.585.- 20-29 ani: schema completa de vaccinare 118.649 persoane; cu o singura doza 150.542 persoane; persoane nevaccinate 1.787.450.- 30-39 ani: schema completa de vaccinare 227.323 persoane; cu o singura doza 233.091 persoane; persoane nevaccinate 2.234.414.- 40-49 ani: schema completa de vaccinare 359.236 persoane; cu o singura doza 255.617 persoane; persoane nevaccinate 2.404.939.- 50-59 ani: schema completa de vaccinare 348.754 persoane; cu o singura doza 257.450 persoane; persoane nevaccinate 1.935.346.- 60-69 ani: schema completa de vaccinare 454.301 persoane; cu o singura doza 253.992 persoane; persoane nevaccinate 1.790.912.- 70-79 ani: schema completa de vaccinare 300.683 persoane; cu o singura doza 124.078 persoane; persoane nevaccinate 1.106.272.- 80+: schema completa de vaccinare 97.092 persoane; cu o singura doza: 39.422 persoane; persoane nevaccinate 792.322.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a afirmat, in seara zilei de joi, 29 aprilie, ca, daca vaccinurile anti-COVID vor fi recomandate si copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, vaccinarea se va putea realiza "in cele mai bune conditii, in conditii dedicate elevilor, asa cum este normal". Ministrul sustine ca infrastructura nu va pune probleme derularii campaniei de vaccinare a elevilor.