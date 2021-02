Vaccinare anti-COVID. Aproape 30.000 de doze administrate in Romania in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 66 de reactii adverse

Reactii adverse

Vaccinari amanate

Conform raportului CNCAV, In ultimele 24 de ore au fost administrate 29.769 de doze Pfizer BioNTech, astfel:- 12.917 persoane vaccinate cu 1 doza;- 16.852 persoane vaccinate cu 2 doze.De asemenea, numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020) este 721.184, la un numar de 598.135 persoane din care:- 475.086 persoane vaccinate cu 1 doza;- 123.049 persoane vaccinate cu 2 doze.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 66 de reactii adverste, din care:- 5 reactii de tip local;- 61 reactii generale.De la inceputul campaniei de vaccinare, au fost inregistrate 1.880 reactii comune si minore, din care:- 461 reactii de tip local cu durere la locul injectarii;- 1.419 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Alte noua reactii adverse sunt in curs de investigare.Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarulvaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheroghita, a declarat marti, 26 ianuarie, ca, incepand cu 28 ianuarie, se amana cu zece zile o parte din programarile, pentru prima doza , a persoanelor din categoria personalului esential.Conform oficialului, vor fi reprogramate persoanele care deservesc domenii esentiale si care nu au peste 65 de ani sau nu sufera de boli cronice.Ulterior, autoritatile au revenit cu o noua amanare. Romanii sub 65 de ani care urmau sa se vaccineze in perioada 30 ianuarie-11 februarie vor fi reprogramati dupa 16 februarie . Anuntul a fost facut de autoritati vineri, 29 ianuarie si spun ca masura este necesara pentru a avea suficiente doze de rapel pentru persoanele deja vaccinate.