Vaccinare anti-COVID. Peste 16.800 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore. Cate reactii adverse s-au inregistrat

Conform raportului autoritatilor transmis pe 11 ianuarie, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 16.896 de persoane.Iar de la inceputul campaniei de vaccinare, 27 decembrie 2020, au fost imunizate 125.190 de persoane.Autoritatile spun ca a fost si un numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore):40 reactii comune si minore, dintre care:- 18 reactii de tip local;- 22 reactii generale.De la inceputul campaniei de vaccinare au fost inregistrate 428 comune si minore, dintre care:- 173 reactii locale cu durere la locul injectarii;- 255 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie);Doua reactii sunt in curs de investigare.Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.Citeste si: