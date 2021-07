Vaccinare anti-COVID in Romania. Peste 11.890 de doze administrate in ultimele 24 de ore. Au fost raportate sapte reactii adverse

De la inceputul campaniei de vaccinare, in tara noastra au fost administrate 9.025.715 de doze la un numar de 4.759.727 persoane. In urma acestora au fost raportate 16.623 de reactii adverse.Dintre acestea, 1.784 au fost reactii de tip local cu durere la locul injectarii, iar 14.839 au fost reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Alte 122 reactii adverse sunt in curs de investigare.