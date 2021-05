Scaderi ale cazurilor de COVID in aproape toate regiunile. Bucurestiul a trecut sub 200 de cazuri zilnic

Au fost depistate 193 de imbolnaviri in Bucuresti . Urmeaza judetul Cluj, cu 99 de infectari, judetul Timis, cu 77 de cazuri, si Prahova, cu 70.Pana miercuri, 5 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.060.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.559 de teste RT-PCR (13.048 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.511 la cerere) si 12.423 de teste rapide antigenice.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20642 40 1,802. Arad 23326 25 1,413. Arges 26654 42 1,194. Bacau 25733 5 0,825. Bihor 28549 62 1,646. Bistrita-Nasaud 11647 25 1,067. Botosani 13914 12 0,658. Brasov 42986 59 1,389. Braila 13019 15 1,1110. Buzau 12285 13 0,8011. Caras-Severin 11026 30 1,6512. Calarasi 9877 15 0,8413. Cluj 56406 99 1,9514. Constanta 42327 33 1,1815. Covasna 8288 12 1,4416. Dambovita 22201 26 0,7817. Dolj 26181 28 0,9518. Galati 27076 45 1,1519. Giurgiu 10838 9 0,8820. Gorj 9123 6 0,3421. Harghita 8013 19 1,0022. Hunedoara 22533 62 1,3423. Ialomita 10622 12 0,8724. Iasi 41776 47 0,7525. Ilfov 44432 53 2,0626. Maramures 20158 17 0,4527. Mehedinti 8122 23 0,9728. Mures 23415 20 1,5329. Neamt 18431 34 0,9330. Olt 14286 17 0,8231. Prahova 34161 70 1,4632. Satu Mare 12823 7 0,6533. Salaj 10729 10 1,2334. Sibiu 25868 36 1,5335. Suceava 23894 29 0,3636. Teleorman 13444 53 1,2437. Timis 53586 77 1,5538. Tulcea 8225 11 0,8439. Vaslui 15763 17 0,5140. Valcea 16110 29 1,1341. Vrancea 10449 17 0,8242. Mun. Bucuresti 180932 193 2,1743. Cazuri noi nealocate pe judete "1025*" 110TOTAL 1.060.895 1.564