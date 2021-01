Studiu prezentat in premiera mondiala: "Raspunsul imun la COVID-19 persista si la 8 luni de la infectie sau vaccin"

Un raport in acest sens a fost publicat in revista sciencemag.org si a fost semnalat de profesorul Razvan Chereches, specialist in politici de sanatate publica, pe pagina sa de Facebook "Vesti bune - se pare ca raspunsul imun la COVID-19 persista la 8 luni de la infectie/vaccin, cu IgG specifice pentru proteinele-spin si celulele de memorie deosebit de persistente. Fain, fain, fain! S-ar putea sa dureze si mai mult, exista multiple studii ce se desfasoara - pe masura ce le publica, am sa va anunt", spune Razvan Chereches pe pagina sa de Facebook."Intelegerea memoriei imune la SARS-CoV-2 este esentiala pentru imbunatatirea diagnosticului si vaccinurilor si pentru evaluarea evolutiei viitoare a pandemiei COVID-19.Am analizat mai multe compartimente ale memoriei imune circulante la SARS-CoV-2 in 254 de probe din 188 de cazuri COVID-19, inclusiv 43 de probe la ≥ 6 luni dupa infectie. IgG la proteina Spike a fost relativ stabila timp de peste 6 luni.Celulele B de memorie specifice varfurilor au fost mai abundente la 6 luni decat la o luna dupa debutul simptomului. Celulele T CD4 + specifice SARS-CoV-2 si celulele T CD8 + au scazut cu un timp de injumatatire de 3-5 luni. Studiind anticorpul, memoria celulelor B, celulele T CD4 + si memoria celulelor T CD8 + la SARS-CoV-2 intr-o maniera integrata, am observat ca fiecare componenta a memoriei imune a SARS-CoV-2 a prezentat o cinetica distincta", se arata in raportul publicat in revista Science."Datele noastre arata ca memoria imunitara in cel putin trei compartimente imunologice a fost masurabila la aproximativ 95% din subiectii cu 5 pana la 8 luni PSO, indicand faptul ca imunitatea durabila impotriva bolii COVID-19 secundare este o posibilitate la majoritatea indivizilor", declara specialistii.Citeste si: