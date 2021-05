Rata de vaccinare in Capitala a trecut de 50% la persoanele vaccinate cu prima doza. Intra in vigoare noile masuri de relaxare

CMBSU se reuneste, luni, in jurul orei 12.00, pentru a fi transpuse masurile aplocabile la nivel national incepand din 1 iunie.Prefectul Alin Stoica a precizat ca nu exista alte puncte pe ordinea de zi a sedintei care va avea loc online.Alin Stoica a precizat, de asemenea, ca rata de vaccinare in Capitala a depasit 50% la persoanele vaccinate cu o doza.Aproximativ 560.000 de persoane au primit ambele doze de vaccin, din 2,2 milioane de persoane avute in vedere de autoritati, fiind persoanele rezidente.