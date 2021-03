Comitetul de Vaccinare: "In Bucuresti, 31% din fluxurile de vaccinare sunt in centre care apartin sistemului de aparare si ordine publica"

29 de fluxuri sunt blocate

"Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public referitoare la campania de vaccinare in Romania, pentru corecta informare a opiniei publice, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 face urmatoarele precizari:Pentru documentarea si lamurirea informatiilor care pot aduce atingere modului in care se desfasoara procesul de vaccinare, CNCAV a solicitat in regim de urgenta autoritatilor abilitate punerea la dispozitie a situatiei privind centrele de vaccinare existente la nivel national, cu precadere la nivelul municipiului Bucuresti", transmite CNCAV.Astfel, conform datelor puse la dispozitie de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, la nivelul Capitalei exista la acest moment 59 de centre operationalizate, cu 116 fluxuri de vaccinare. Din totalul acestora, 86 de fluxuri sunt destinate pentru administrarea vaccinurilor produse de companiile BioNTech/Pfizer si Moderna, iar 30 de fluxuri sunt destinate pentru vaccinul produs de compania Oxford/AstraZeneca.Din cele 86 de fluxuri amintite anterior, 26 sunt organizate in centre care apartin Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala.Precizam ca 29 de fluxuri din cele 60 active pentru vaccinarea populatiei sunt blocate temporar la programare, pana la 15 martie a.c., data la care se va finaliza administrarea rapelului persoanelor vaccinate cu prima doza. Blocarea temporara a fluxurilor a fost impusa ulterior inceperii procesului de vaccinare cu echipe mobile, avand in vedere ca acestea sunt dislocate din randul personalului vaccinator al centrelor respective.Facem mentiunea ca blocarea temporara a fluxurilor nu a ingradit in niciun fel programarea la vaccinare, intrucat nivelul de ocupare a locurilor in aceste centre era maximal.De asemenea, din cele 30 de fluxuri alocate imunizarii persoanelor cu vaccinul de la compania AstraZeneca, 20 sunt active pentru populatie, iar 10 pentru personalul din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.Mentionam, totodata, ca pentru centrele de vaccinare din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala existente la nivel national, a fost limitata alocarea dozelor de vaccin, la aproximativ 1000 doze/zi, de la momentul diminuarii cantitatilor de doze livrate Romaniei de companiile producatoare, pentru asigurarea imunizarii categoriilor vulnerabile prioritizate in procesul de vaccinare, conform Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19.Reamintim faptul ca, pentru cresterea ritmului de vaccinare, incepand de astazi in Bucuresti au fost deschise pentru programare 5 fluxuri pentru imunizarea cu vaccinul de la Moderna. Programarea se adreseaza persoanelor vulnerabile care, potrivit Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, fac parte din Etapa a II-a, respectiv persoane cu varsta peste 65 de ani, persoanele aflate in evidente cu boli cronice, cu varsta minima de 18 ani, persoane incadrate intr-un grad de handicap, insotitorii acestora si persoanele carelocuiesc la acelasi domiciliu cu acestea.Analiza efectuata la nivelul municipiului Bucuresti este extinsa la nivel national si poate fi prezentata oficial in cel mai scurt timp pentru eliminarea oricaror suspiciuni de incalcare a principiilor de etica si de echitate sociala.Sustinerea principiului transparentei si comunicarea optima a datelor si informatiilor de interes aureprezentat si reprezinta obiective prioritare pentru CNCAV, iar propagarea in spatiul public a unor aspecte care pot afecta credibilitatea modului in care se deruleaza campania de vaccinare sunt de natura a induce confuzie in randul populatiei generale asupra desfasurarii procesului de vaccinare in Romania. eputatul PNL Florin Roman a sustinut miercuri, 10 martie, ca vaccinarea peste rand a persoanelor care nu au inca dreptul sa o faca se realizeaza masiv in structurile aflate in coordonarea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , si ca acesta a semnat ordinul prin care militarii si familiile lor se pot vaccina.