Secretarul de stat Andrei Baciu, despre persoanele care s-ar fi vaccinat in centrele MApN mai devreme decat ar fi avut dreptul: "Erau eligibile pentru etapa a doua"

Lucrurile au fost extrem de transparente

Persoanele vaccinate erau eligibile pentru etapa a doua

Cum se face vaccinarea la MAI

Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Andrei Baciu afirma ca persoanele vaccinate in centrele pentru personalul Ministerului Apararii sunt eligibile pentru etapa a doua. "Vorbim fie de veterani de razboi, oameni de peste 65 de ani, vorbim fie de, sigur, familii ale personalului din MApN, insa membri ai familiei care au boli cronice, nu unii care nu indeplinesc criterii de eligibilitate pentru etapa a doua", explica el.Andrei Baciu a declarat, referitor la controversele privind publicarea datelor referitoare la vaccinare, ca "toata lumea este de acord cu acest principiu al transparentei in campania de vaccinare"."Exista o comunicare extraordinar de extinsa, se raspunde aproape in timp real la toate solicitarile venite de la presa, deci aici cred ca lucrurile au fost extrem de transparente, este ceea ce ne-am dorit si ceea ce vom continua sa facem.Sigur, au fost mici chestiuni tehnice care poate au fost eventual privite dintr-un punct sau altul. Esenta, si definitoriu pentru tot ceea ce se intampla, este faptul ca toate lucrurile se desfasoara de o maniera transparenta 100%, dupa cum poate oricine sa vada", a sustinut Andrei Baciu, la B1 Tv.Referitor la persoanele vaccinate fara programare, el a explicat despre ce categorii de persoane este vorba."Intr-adevar, sunt anumite categorii de persoane din etapa a doua, nu din alta etapa, nu din etapa a treia, pentru care nu se face programare. Sa va dau un exemplu: nu se face programare pentru persoanele din centrele de batrani, persoanele varstnice, pentru ca respectivele persoane evident nu se programeaza intr-un centru de vaccinare, ci in momentul in care exista o echipa mobila, exista o evidenta a acelor persoane, se iau suficiente doze si echipa mobila se deplaseaza la centrul respectiv, unde se vaccineaza acele persoane, la fel, persoanele imobilizate, care nu se pot deplasa, pentru care - atat pentru acele persoane, cat si pentru apartinatori, cum este normal - se deplaseaza echipe mobile acasa si procesul de vaccinare se desfasoara acasa.Nu este niciun motiv pentru care acele persoane sa se programeze intr-un centru de vaccinare. Persoanele cu dializa, spre exemplu, se vaccineaza la un centru de vaccinare fara programare", a declarat Baciu.Intrebat ce a stat la baza deciziei ca familiile angajatilor MApN sa fie vaccinate cu prioritate, el a afirmat: "In primul rand, pentru personalul MApN si pentru sistemul de sanatate al MApN... practic, rolul acestui sistem este de a acorda asistenta medicala si familiilor celor care fac parte din MApN. Insa vaccinarea nu are nicio legatura si nu se pune nimeni in fata, toti cei care s-au vaccinat in aceste centre au avut la baza doua elemente importante.In primul rand, toate centrele de vaccinare pentru MApN si MAI au la baza un ordin comun intre Ministerul Sanatatii si ministerele respective si, practic, se infiinteaza aceste centre de vaccinare pentru ministerele care au deja o retea sanitara proprie, avand acest avantaj al infrastructurii deja existente. Practic, decizia a fost ca nu trebuie sa construiesti un centru de vaccinare, zeci, sute de centre de vaccinare noi, ci aceste locatii deja exista.Pe de alta parte, cumva se poate intelege ca aici au fost vaccinate persoane care nu ar fi trebuit sa fie vaccinate. Din datele pe care le avem, pentru MApN, avem in jur de 31.000 de persoane care sunt vaccinate, toate eligibile pentru etapa a doua. Vorbim fie de veterani de razboi, oameni de peste 65 de ani, vorbim fie de, sigur, familii ale personalului din MApN, insa membri ai familiei care au boli cronice, nu unii care nu indeplinesc criterii de eligibilitate pentru etapa a doua".El i-a mentionat si pe cei care pleaca in misiuni in teatre de razboi si pentru care "atata lucru am putea sa facem, sa le oferim o protectie pentru SARS-COV-2"."La fel, pentru MAI, au retea sanitara proprie, au spitale si unitati medicale, au avize, au personal medical.La MAI,la fel, s-au vaccinat in aceste doua luni 26.000 de oameni. Adica nu vorbim de oameni care, in primul rand, nu faceau parte din etapa a doua si nu vorbim de o prioritizare in interiorul etapei a doua, Vorbim de cifre si chestiuni absolut rezonabile din punctul meu de vedere", a sustinut el.Publicarea datelor referitoare la pandemie si la campania de vaccinare de catre Ministerul Sanatatii a provocat critici vehemente la adresa ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu , fiind invocat inclusiv caracterul secret al unora dintre date. Ministrul a invocat nevoia de transparenta, iar premierul a dispus verificari.Recorder a anuntat miercuri ca a obtinut, din surse oficiale, statisticile complete despre dozele de vaccin administrate in Romania pana pe data de 5 martie.Datele arata ca peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai devreme decat ar fi avut dreptul conform regulilor din strategia nationala de vaccinare . iar peste 4.000 dintre acestea sunt persoane din etapa a III-a (populatia generala), care au fost imunizate in locul bolnavilor cronici, al batranilor de peste 65 de ani si chiar inaintea unor cadre medicale."Cele mai flagrante situatii sunt la centrele de vaccinare de la Institutul "Matei Bals" si la Centrul Militar Casa Armatei din Focsani. La "Bals" s-au vaccinat 131 de persoane din etapa a III-a inca din data de 4 ianuarie, cand campania de vaccinare incepuse abia de cateva zile si in Romania mai erau zeci de mii de cadre medicale care asteptau vaccinul. La Casa Armatei din Focsani, s-au vaccinat peste 100 de persoane din etapa a III-a, iar directorul Spitalului Militar de care apartine centrul de vaccinare admite ca e vorba de rude ale cadrelor militare", relateaza Recorder.Alta situatie care ridica semne de intrebare s-a petrecut la Spitalul "Agrippa Ionescu" din Bucuresti . Pe 31 decembrie 2020, aici s-au vaccinat 13 persoane incadrate in categoria II B (lucratori esentiali), desi la acea data vaccinarea era deschisa doar cadrelor medicale. Cei 13 vaccinati au fost inregistrati in sistem ca "personal in activitate din cadrul institutiilor din sistemul national de aparare nationala, ordine publica, securitate nationala". Spitalul "Agrippa Ionescu" apartine Serviciului Roman de Informatii."Fara a fi un fenomen de proportii, vaccinarea peste rand a fost prezenta pe tot parcursul campaniei de imunizare si s-a practicat inclusiv in centrele speciale ale institutiilor de forta care ar fi trebuit sa vegheze la respectarea stricta a regulilor impuse de strategia nationala de vaccinare", mentioneaza sursa citata.