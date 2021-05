Cate reactii adverse s-au inregistrat la maratonul de vaccinare din Bucuresti: "Multe au fost din cauza emotiilor"

"Reactiile secundare au fost foarte putine. Au fost 9 lipotimii, adica hipotensiuni, 10 hipertensiuni, 3 cazuri de greata, 2 cazuri de cefalee si 10 ameteli, unele dintre ele din cauza emotiilor. Au venit foarte multe persoane cu comorbiditati,cu socuri anafilactice in antecedentele (n.r. - medicale) care au avut incredere in noi, in echipa de doctori a UMF si s-au vaccinat, altfel nu ar fi ajuns sa se vaccineze", a declarat dr. Viorel Jinga la Digi24.Peste 20.000 de persoane au fost vaccinate in cele trei zile de maraton. Un numar 20.360 de persoane au fost vaccinate , cu mult, spunem noi, peste asteptarile unora. Noi nu ne-am propus o cifra, ne-am propus sa fie cat mai multi vaccinati. Sigur, si daca ar fi fost mai putini, tot ar fi fost un succes", a mai spus medicul Viorel Jinga.