STUDIU Reactiile adverse aparute in cazul combinarii vaccinurilor anti-COVID-19

Studiul Com-Cov a fost lansat in februarie 2021 pentru a analiza alternarea dozelor vaccinurilor produse de Oxford/AstraZeneca si Pfizer/BioNTech, cu oricare ser administrat ca prima doza, iar celalalt ca cea de-a doua doza.Cercetatorii au afirmat ca, atunci cand sunt administrate la un interval de patru saptamani, ambele variante de vaccinare, Pfizer/BioNTech urmat de Oxford/AstraZeneca, si Oxford/AstraZeneca urmat de Pfizer/BioNTech, au provocat mai multe reactii frecvente dupa a doua doza decat varianta standard a administrarii de doze din acelasi vaccin.Reactiile au inclus simptome precum frisoane, oboseala, dureri de cap si stare febrila si au fost de scurta durata.Orice reactie adversa a fost de scurta durata si nu au existat alte ingrijorari cu privire la siguranta vaccinurilor, au afirmat cercetatorii.Studiul raporteaza constatari de reactogenitate, modul in care oamenii se simt dupa vaccin , si nu constatari de imunogenitate, adica in ce masura dozele combinate induc un raspuns imun."Desi aceasta este o parte secundara a ceea ce incercam sa aratam prin aceste studii, este important sa informam oamenii in legatura cu aceste date, in special pe masura ce planificarile de doze mixte sunt luate in considerare in mai multe tari", a declarat principalul autor al studiului, Matthew Snape, profesor asociat in pediatrie si vaccinologie la Universitatea Oxford."Rezultatele acestui studiu sugereaza ca administrarea de doze mixte ar putea conduce la o crestere a numarului absentelor la locul de munca a doua zi dupa imunizare si acest lucru este important de luat in considerare atunci cand planificati imunizarea angajatilor in domeniul sanatatii", a mai spus el.Cercetatorii au precizat ca, avand in vedere ca studiul a fost realizat in randul unor voluntari cu varsta peste 50 de ani si peste, exista posibilitatea ca astfel de reactii sa fie mai raspandite la persoane mai tinere.