Valeriu Gheorghita: Reactiile adverse la serul AstraZeneca pot fi mai frecvente dupa prima doza, dar scad la a doua administrare

Explicatia reactiilor adverse

Valeriu Gheorghita a fost intrebat cum isi explica faptul ca multe persoane vaccinate cu serul AstraZeneca se plang de reactii adverse mai grave, aspect confirmat si de cifrele oficiale."Explicatia este legata de reactogenitatea acestui tip de vaccin. Este un alt tip de vaccin, foloseste un vector viral. Pot sa va spun ca nu sunt neaparat reactii adverse mai grave, sunt, poate, mai frecvente decat vaccinurile care folosesc o alta tehnologie . Insa particularitatea este legata de faptul ca, la cea de-a doua doza, rata de reactii adverse este mult scazuta, comparativ, de pilda, cu vaccinurile care folosesc platforma de ARN mesager, unde am observat ca la doza a doua frecventa reactiilor adverse este mai mare decat dupa prima doza", a precizat Valeriu Gheorghita in cadrul unei conferinte de presa.El a mentionat ca in cazul vaccinului bazat pe vector viral, organismul reactioneaza atat fata de adenovirus, cat si fata de antigenul care rezulta ulterior din vaccin, adica proteina 'spike'."Tine de reactogenitatea vaccinului si tine de modalitatea de raspuns a organismului nostru fata de acest tip de antigen, care - in cazul vaccinului baza pe vector viral, organismul reactioneaza atat fata de vector, fata de acel adenovirus, cat si fata de antigenul care rezulta ulterior din vaccin, adica proteina 'spike'. Acesta este motivul pentru care sunt mai frecvente. Dar ce este important de retinut este beneficiul pe care il obtinem dupa vaccinare. Iar la a doua doza, frecventa reactiilor adverse este semnificativ mai redusa decat dupa prima doza", a mai precizat acesta.