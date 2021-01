OMS face noi recomandari pentru ingrijirea pacientilor cu COVID-19

"Celelalte lucruri din indrumare care sunt noi sunt acelea ca pacientii cu COVID-19 care se afla acasa ar trebui sa utilizeze pulsoximetria, prin care se masoara nivelurile de oxigen, astfel incat sa se poata afla daca (starea de sanatate) se deterioreaza intr-o oarecare masura acasa si s-ar impune mai bine ingrijire spitaliceasca", a declarat purtatoarea de cuvant a OMS, Margaret Harris, in cadrul unei informari de presa, la Geneva. OMS a recomandat medicilor sa ii aseze pe pacienti pe burta pentru a imbunatati fluxul de oxigen, a adaugat Harris.Citeste si: Scandalul amanarii vaccinarilor: cum sunt anuntati romanii care sunt reprogramati si care sunt categoriile exceptate "De asemenea, recomandam utilizarea anticoagulantilor in doze mici pentru a preveni formarea cheagurilor de sange in vasele de sange. Sugeram utilizarea mai degraba a unor doze mici deoarece dozele mai mari pot conduce la alte probleme", a precizat purtatoarea de cuvant.Ea a adaugat ca o echipa de experti independenti condusa de OMS, aflata in prezent in orasul Wuhan din centrul Chinei, unde au fost depistate primele cazuri umane, in decembrie 2019, va iesi din carantina in urmatoarele doua zile pentru a-si continua, alaturi de cercetatorii chinezi, activitatea asupra originilor virusului.Citeste si: Vaccinarile programate dupa data de 28 ianuarie se amana. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita, seful campaniei de vaccinare Harris nu a dorit sa comenteze pe marginea informatiilor privind unele intarzieri in livrarea unor vaccinuri in Uniunea Europeana. Ea a declarat ca nu detine informatii specifice in acest sens, precizand ca prioritatea OMS a fost ca lucratorii sanitari din toate tarile sa fie vaccinati in primele 100 de zile ale anului. AstraZeneca , care a dezvoltat vaccinul sau impreuna cu Universitatea Oxford, a informat vineri Comisia Europeana ca nu va putea livra cantitatile de doze convenite initial pana la sfarsitul lunii martie, noteaza Reuters.CITESTE SI: