Record de vaccinari la Iasi, in 24 de ore: peste 6.000 de persoane s-au imunizat anti-COVID-19

Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras a anuntat ca pana duminica dimineata peste 3.000 de persoane s-au imunizat la Maratonul Vaccinarii care se desfasoara la UMF Iasi.El a precizat ca in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un numar record de vaccinari in judetul Iasi, adica 6.194 de doze administrate. Dintre acestea, au fost 3.279 persoane care au primit prima doza, iar 2.915 persoane au fost vaccinate cu a doua doza.Pe parcursul intregii campanii, cu prima doza s-au vaccinat in judetul Iasi 160.234 de oameni, iar 112.499 de persoane au primit si rapelul.In toate centrele de vaccinare din judetul Iasi s-au administrat pana acum 272.733 doze de vaccin impotriva COVID-19.Maratonul de vaccinare de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a inceput vineri dupa-amiaza si se va incheia luni dimineata la ora 8.00. Se poate prezenta la vaccinare orice persoana care a implinit 16 ani, iar serul administrat este Pfizer.Rapelul se va asigura la 21 de zile de la prima doza, in weekendul 4-6 iunie.In aceasta actiune sunt implicati in mod voluntar, peste o mie de membri ai comunitatii academice a Universitatii, de la cadre didactice si studenti, pana la personal administrativ.