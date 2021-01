Cand vor fi vaccinati romanii programati pentru prima doza intre 28 ianuarie si 11 februarie. Anuntul vizeaza 35.304 persoane din categoria "domenii esentiale"

Reprogramarile se fac la centrele initiale

Incepand cu data de 28 ianuarie 2020, se pune in aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse in etapa a doua de vaccinare din categoria domenii esentiale. Astfel, o persoana programata initial pentru administrarea primei doze la data de 28 ianuarie va fi reprogramata la data de 8 februarie cu rapel la data de 8 martie (28 zile), explica autoritatile.Suntin perioada 28 ianuarie - 11 februarie si care vor fi reprogramate la un interval de 10 zile.In ceea ce priveste reprogramarea persoanelor din etapa a doua din categoria domenii esentiale, aceasta se face prin intermediul platformei informatice, in ordinea realizarii programarilor initiale, la centrele de vaccinare unde acestea erau programate initial.CNCAV anunta ca a formulat deja noile cerinte operationale catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, astfel incat procesul de reprogramare sa se desfasoare optim.Toate persoanele ce vor fi reprogramate vor fi instiintate prin SMS si e-mail unde vor fi specificate noile date si intervale orare pentru administrarea vaccinului. De asemenea, prin e-mail vor primi o noua recipisa care contine noile date de programare, existand, totodata, posibilitatea de vizualizare a recipisei in sectiunea "Programarile mele", direct in platforma.CNCAV precizeaza ca pentru persoanele programate in etapa a doua, exceptand persoanele din domeniile esentiale, se mentine acelasi ritm de vaccinare. Vaccinarea continua pentru persoanele din centrele rezidentiale, dializati, persoane nedeplasabile si cele fara adapost.CNCAV a transmis o informare catre toate centrele de vaccinare privind aceste masuri, precum si procedura privind vaccinarea cu dozele Moderna, astfel incat ambele vaccinuri sa fie utilizate in stricta conformitate cu caracteristicile fiecarui tip de vaccin pentru populatia planificata.Comitetul National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca va incepe administrarea vaccinului Moderna, de la 1 februarie , la nivelul centrelor de vaccinare din Romania. Rapelul serului Moderna se realizeaza la 28 de zile.