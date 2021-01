Motivele pentru care Republica Moldova nu poate primi dozele de vaccin anti-COVID promise de Romania

Probleme si pentru vaccinul Moderna

Anuntul a fost facut de expertul Ala Tocarciuc, consultant in domeniul medical, potrivit Europa Libera, precizand ca pentru vaccinul BioNtech/Pfizer lipsesc frigiderele."Pe partea tehnica, adica pe partea de frigidere reiese ca noi nu suntem pregatiti sa primim astazi 200 de mii de doze in cazul in care Romania ne va oferi vaccin produs anume de Pfizer. Si aici e un mare semn de intrebare: care anume vaccin va fi oferit de catre Romania? In Uniunea Europeana se administreaza vaccinul Pfizer/BioNTech, in Marea Britanie - vaccinurile produse de Moderna, Pfizer si AstraZeneca", a declarat Ala Tocarciuc.De asemenea, se pare ca probleme vor exista si in cazul receptionarii de vaccinuri produse de Moderna."Diferenta de temperatura este doar un aspect tehnic si el se refera doar la frigidere in cea mai mare parte, la conditiile de pastrare. In rest, toate celelalte procese practic sunt aceleasi pentru oricare vaccin care va intra in Republica Moldova de la oricare producator", a conchis specialista.