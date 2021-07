Avertismentul unui oficial german pentru persoanele nevaccinate. Restricțiile care li s-ar putea impune

Dacă Germania va fi lovită de un al patrulea val dur de coronavirus în următoarele luni, persoanele care nu au fost încă vaccinate ar putea constata că li se blochează accesul în baruri şi în alte instituţii sociale, a declarat Helge Braun, şeful cancelariei, pentru ziarul Bild am Sonntag.'' Dacă vom avea o rată ridicată de infectare în ciuda procedurilor noastre de testare, atunci cei nevaccinaţi vor trebui să-şi reducă contactele'', a spus el. ''Acest lucru poate însemna că anumite opţiuni precum restaurantele, cinematografele şi vizitele pe stadioane, chiar şi pentru persoanele nevaccinate care au fost testate, nu vor mai fi posibile, deoarece riscul pentru toţi ceilalţi este prea mare''.Dar Braun, care este şi medic, a declarat că, atâta timp cât vaccinurile utilizate în prezent funcţionează atât de bine împotriva variantei Delta a coronavirusului, nu ar trebui să fie necesară o blocare totală.De asemenea, el a folosit interviul pentru a-i îndemna pe locuitorii din Germania să se vaccineze, argumentând că vaccinurile sunt eficiente în proporţie de aproximativ 90% în prevenirea unor forme grave de boală, "iar cei vaccinaţi vor avea cu siguranţă mai multe libertăţi decât cei nevaccinaţi".Aproximativ 60% din populaţia Germaniei a primit cel puţin cel puţin o doză de vaccin, dar în cazul majorităţii vaccinurilor disponibile, sunt necesare două pentru a fi considerată complet vaccinată. Mai puţin de 50% dintre germani sunt consideraţi complet vaccinaţi.În ciuda acestor cifre, numărul de cazuri este în creştere după ce după ce a atins un minim recent la începutul acestei luni. Rata de incidenţă la şapte zile este acum de 13,8 cazuri la 100.000 de locuitori Braun a declarat că nu are nicio îndoială că stabilirea unor limite pentru persoanele nevaccinate ar fi legală, argumentând că "statul are obligaţia de a proteja sănătatea cetăţenilor săi".''Aceasta include un sistem de sănătate care, iarna viitoare, nu va trebui să amâne operaţiile de cancer sau de articulaţii pentru a trata pacienţii cu coronavirus. Iar acest lucru include protejarea celor care nu sunt vaccinaţi''.Alte ţări, precum Franţa şi Grecia, au luat măsuri pentru a face vaccinurile să pară dezirabile introducând tipul de limite menţionate de Braun. Aceste măsuri au fost întâmpinate cu proteste.De asemenea, Braun a precizat că, dacă numărul cazurilor va creşte din nou rapid, aşa cum s-a întâmplat în ultimele două valuri, va fi dificil de ţinut virusul departe de şcoli, ceea ce ar putea face dificilă deschiderea acestora. Acest lucru înseamnă că persoanele care intră în contact cu copiii vor trebui să fie vaccinate, iar oamenii vor trebui să poarte în continuare măşti în transportul public şi în alte locuri unde se adună grupuri mari, cum ar fi şcolile.Oficiali municipali au avertizat, de asemenea, că o altă închidere ar fi o lovitură dură pentru economia Germaniei, care s-a clătinat deja în timpul ultimelor trei din martie 2020.