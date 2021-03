Rezultatele controlului Ministerului Aparararii la spitalul militar Focsani: "145 de doze administrate, dintr-un total de 2.645, nu respecta criteriile de eligibilitate"

Ce masuri au fost luate

"Comisia numita pentru verificarea activitatii de vaccinare desfasurata in centrul de vaccinare organizat de Spitalul Militar de Urgenta (SMU) "Dr. Alexandru Popescu" din Focsani a inaintat sefului Statului Major al Apararii raportul final din care s-au desprins urmatoarele:In sediul Cercului Militar Focsani au fost organizate doua centre de vaccinare:* Un centru de vaccinare coordonat de SMU Focsani, unde au fost vaccinate persoane din cadrul spitalului si unitatilor militare arondate acestuia, eligibile pentru etapele I si II;* Un centru de vaccinare coordonat de DSP Vrancea, cu patru fluxuri de vaccinare, doua pentru persoane civile din judet si doua pentru militari si apartinatori, de asemenea, eligibili pentru etapele I si II.Din totalul de 2.645 doze de vaccin efectuate, au fost inregistrate 145 de doze de vaccin (doza I si rapel) administrate unor persoane civile, pentru care nu au putut fi identificate date care sa certifice incadrarea in criteriile de eligibilitate stabilite de Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania", se arata intr-un comunicat al MApN Masurile luate pentru remedierea deficientelor au constat in:* Incetarea imputernicirii actualului comandant al Spitalului Militar de Urgenta (SMU) "Dr. Alexandru Popescu" din Focsani;* Reorganizarea activitatilor in cadrul centrelor de vaccinare pentru asigurarea evidentei corecte a persoanelor vaccinate, cu verificarea stricta a conditiilor de eligibilitate si respectarea procedurilor prevazute de Strategia nationala de vaccinare;* Continuarea actiunilor de verificare si control in celelalte centre de vaccinare organizate de MApN pentru asigurarea respectarii cu strictete a procedurilor prevazute de Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania;* Asigurarea transparentei privind desfasurarea procesului de vaccinare, prin informari periodice catre mass-media si publicul larg incepand de astazi, 15 martie, pe site-ul central al MApN, arata sursa citata.O echipa de control a Ministerului Apararii a fost trimisa la Focsani pentru a verifica informatiile potrivit carora peste 500 de persoane care nu aveau drept au fost vaccinati la centrul militar Casa Armatei.Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , le-a spus jurnalistilor ca echipa de control va verifica daca informatiile publicate de Recorder se confirma.Publicatia a dezvaluit ca in luna ianuarie, la centrul militar Casa Armatei din Focsani, au fost vaccinate 514 persoane care nu aveau acest drept: 435 din a doua etapa de vaccinare si 79 din a treia etapa.Ministrul Apararii a mai cerut ca toate vaccinarile efectuate in centrele militare sa fie verificate pentru a se afla daca au existat alte persoane care au fost imunizate desi nu ar fi avut acest drept.Toate cadrele militare au fost programate la vaccinare prin intermediul platformei oficiale, mai spune ministrul apararii, care reaminteste - de exemplu - ca nu toti militarii care transporta vaccinurile anticovid au fost imunizati pana acum.