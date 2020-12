Primul roman care s-a vaccinat anti-COVID, in SUA, povesteste experienta: Am vazut si participat la scene de o tristete greu de explicat

Este vorba despre Nicolae Narcis Pastiu (42 de ani), un asistent medical din Sibiu care s-a mutat la New York, in urma cu decenii.Narcis a fost printre primii 50 de oameni din SUA care au primit vaccinul anti-COVID si ar vrea ca un numar cat mai mare de romani sa se vaccineze, a declarat el pentru Turnul Sfatului. In 15 decembrie, a primit prima doza de vaccin anti-COVID. "Am primit vaccinul Pfizer BioNTech. Nu am avut simptome adverse. Doar disconfort tipic pentru o zi sau doua. Pot sa spun ca a fost emotionant sa primesc vaccinul, nu din teama, ci din bucurie. Am vazut si participat la scene de o tristete greu de explicat. Asta e o solutie mult asteptata. O sa iau a doua doza pe 4 sau 5 ianuarie", a declarat el.Romanul s-a stabilit la New York acum 20 de ani, crescut in Sibiu si are familia acolo."Tatal meu s-a pensionat de la unitatea de pompieri din Sibiu. Crescand in jurul unitatii am fost fascinat de ambulantele SMURD din Sibiu. Tin legatura cu tara, cu prietenii si familia de acolo. Si bineinteles ca si votez (la sectia consulara) la toate alegerile din Romania. Aveam planificata o vizita la Sibiu in septembrie, care nu s-a materializat din cauza pandemiei", a povestit romanul.Acesta spune ca a vazut scene inimaginabile si nu doreste sa ne intoarcem acolo.A doua doza de vaccin o va lua la inceputul lunii ianuarie.