A inceput efectiv vaccinarea romanilor care se incadreaza in etapa a doua. Multi oameni au venit la centrele de imunizare inainte de ora la care erau programati

Presedintele Klaus Iohannis a dat startul etapei a doua

Sambata, 16 ianuarie, premierul Florin Citu s-a vaccinat impotriva COVID-19

Primele programari facute de romanii care se incadreaza in etapa a doua a campaniei de vaccinare, in cursul zilei de vineri, 15 ianuarie, s-au concretizat in locuri rezervate pentru luni, 18 ianuarie. Procesul de imunizare a inceput efectiv la ora 9.00.Luni dimineata, la Institutul Marius Nasta din Bucuresti , nu mai era niciun loc liber pentru vaccinare. Zeci de oameni au mers acolo sa faca vaccinul anti COVID, iar multi dintre ei au venit inainte de ora programata si si-au aratat nemultumirea ca nu sunt vaccinati mai repede, a transmis Digi 24.Si la centrul de vaccinare de la Spitalul Alexandru Obregia oamenii s-au inghesuit pentru a fi primii la vaccinare.Pe de alta parte, responsabilii campaniei au transmis luni dimineata ca platforma de vaccinare nu functioneaza si ca medicii trebuie sa introduca manual datele pacientilor . Ministerul Sanatatii a transmis ca STS lucreaza la remedierea problemelor.Vineri, 15 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a primit prima doza a vaccinului la centrul de vaccinare."Tocmai m-am vaccinat. Este o procedura simpla, nu doare si vreau sa subliniez ca acest vaccin este sigur, este eficient si recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, impreuna cu respectarea masurilor de restrictie ne vor scoate din pandemie", a afirmat presedintele.Premierul Florin Citu a fost vaccinat anti-COVID sambata, la ora 12.00, la Spitalul Militar Carol Davila."Am vrut sa dau un exemplu. Foarte multi romani vor sa se vaccineze", a precizat Citu.Prim ministrul a mai spus ca nu se va incetini procedura de vaccinare si ca pana in septembrie vor fi 10,4 milioane de persoane vaccinate pana in septembrie si ca exista capacitate de vaccinare de 100.000 de persoane pe zi.Duminica, medicii din prima linie care s-au vaccinati la debutul campaniei de vaccinare, au primit rapelul serului.In etapa a doua in jur de 6 milioane de romani au dreptul sa se vaccineze impotriva COVID-19. 750 de centre de vaccinare ar urma sa fie deschise in total in intreaga tara in etapa a doua de vaccinare impotriva COVID-19.Jumatate dintre ele ar fi trebuit sa fie deschise astazi, odata cu startul etapei, dar cum OUG de infiintare a centrelor nu a fost inca adoptata de Guvern, in acest moment este neclar cu cate centre de vaccinare incepe etapa a doua. 100 dintre aceste centre sunt deschise din etapa intai.In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15.00 pana duminica, 17 ianuarie, orele 11.00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare (115.954 adulti peste 65 ani, 46.806 persoane cu afectiuni cronice si 46.510 angajati din domenii esentiale.