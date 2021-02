Romania se afla in topul tarilor Uniunii Europene la campania de vaccinare anti-COVID-19. Locul cinci, la persoane imunizate cu ambele doze

Conform CNCAV, 21.120.988 de doze de vaccin au fost administrate in tarile membre UE, potrivit estimarilor realizate de Bloomberg, media zilnica fiind de 656.227.Din statistici reiese ca Romania ocupa:* locul sase la nivel UE in ce priveste numarul total de doze administrate: 1.084.094;* locul patru in ceea ce priveste numarul mediu de doze administrate la 100 de persoane: 5,59;* locul cinci - la persoanele vaccinate cu prima doza: 3,5%,* locul cinci - la persoane vaccinate cu ambele doze: 2,1%;* locul sase in ceea ce priveste media zilnica de doze administrate: 34.755.Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) a informat ca pana sambata, la ora 18, au fost administrate 35.299 de doze de vaccin , dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.