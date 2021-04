Romania a inceput demersurile privind certificatul verde de vaccinare la nivel european

"Este un demers comun al mai multor institutii - Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, INSP si STS - este un demers european si Romania a inceput de mai mult timp toate... e un proces de pregatire mai amplu, sunt chestiuni tehnice la care trebuie lucrat", a afirmat, marti dupa-amiaza, secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, raspunzand unei intrebari.El a mentionat ca Romania este "in graficul" stabilit la nivel european cu privire la implementarea acestui certificat. Certificatul verde de vaccinare la nivelul Uniunii Europene are ca termen de implementare luna iunie a acestui an, insa exista unele state care au solicitat un termen mai lung, de sase saptamani, ca sa poata armoniza sistemele pe care le au cu sistemul european care va fi implementat.In ceea ce priveste un certificat similar care sa fie folosit pe plan intern, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita , a declarat ca "nu s-a discutat acest lucru, vorbim de certificatul verde folosit la nivel european".