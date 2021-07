30% din populație imunizată, blocajul unde a ajuns campania de vaccinare. Cum ține România pandemia sub control

Limita persoanelor pro-vaccinare, atinsă

Cum ține România pandemia sub control în ciuda declinului campaniei de vaccinare

27 decembrie 2020. Ziua în care s-a vaccinat primul român contra COVID-19. Mihaela Anghel, asistentă medicală la Institutul ”Matei Balș” din București, a fost cea care a dat startul campaniei de imunizare. Campanie ce a pornit cu avânt , iar la sfârșitul lunii februarie țara noastră se situa pe locul doi, la nivelul Uniunii Europene, la numărul persoanelor imunizate cu ambele doze.Oamenii pândeau site-ul pentru a se programa imediat cum apăreau doze disponibile și chiar a apărut conceptul de ”turism de vaccinare” după ce tot mai multe persoane băteau sute de kilometri până la centrele cu locuri disponibile.Minunea nu a durat mult. Numărul doritorilor a scăzut tot mai mult, astfel că au fost puse în practică tot felul de strategii: maratoane de vaccinare, amenajarea centrelor în destinații turistice, tombole, loto pentru vaccinați, personalități care s-au imunizat în direct, dar nimic nu a părut să resusciteze campania.Apogeul a fost atins în 21 aprilie, când 63.646 de persoane au primit prima doză și 28.232 au făcut rapelul, cu un total de 91.778 de oameni imunizați.Marți, 13 iulie, 9.007 persoane au primit prima doză și 5.601 pe a doua.Medicul Marius Geantă, co-fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, a declarat pentru Ziare.com că procentul atins de România ”pare să fie limita grupului de persoane pro-vaccinare".”Pare că noi am ajuns cu acest 30% la limita grupului de persoane care sunt pro-vaccinare, așa cum arătau studiile încă din toamna anului trecut. Eu nu am un răspuns la întrebarea asta, cum poate fi restartată campania de vaccinare pentru a-i convinge pe cei 30 și ceva la sută care sunt ezitanți, ca să nu mai vorbim de ceilalți 30 și ceva la sută care sunt total împotrivă.Avem în continuare un număr mic de infecții pe zi. Poate că cei care sunt ezitanți sau împotrivă se gândesc ok, dacă avem un număr mic de cazuri, ce rost mai are să mă vaccinez, dacă tot nu m-am vaccinat când erau 10.000 de cazuri pe zi”, declară Marius Geantă.Pandemia a intrat pe un trend vizibil descendent începând cu luna mai, iar în ultima lună infectările zilnice s-au menținut sub 100. Cu toate că pare o discrepanță dacă ne raportăm la persoanele vaccinate, medicul Marius Geantă, co-fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, a explicat fenomenul pentru Ziare.com.Acesta susține că este vorba de strategia de vaccinare a României, unde tinerii au avut acces foarte rapid la vaccin, spre deosebire de alte țări, ei fiind categoria cea mai activă. Mai mult, spune el, vârstnicii din țara noastră nu socializează, nu se deplasează, astfel că, deși mulți dintre ei nu s-au imunizat, nici nu au contribuit dramatic la răspândirea virusului în comunitate.”Fiecare țară a avut propria strategie de vaccinare. Am văzut că multe state au avut o prioritizare bazată pe vârstă și că au procente semnificative de persoane de 70-80 de ani care sunt vaccinate, deci protejate.În România au avut acces la vaccinare mult mai repede grupele de vârste mai mici, 20-30 de ani. Asta e o diferență importantă pentru că în România, față de alte state, persoanele în vârstă nu sunt atât de mobile, pe când cele tinere au o mobilitate crescută. Cred că accesul persoanelor tinere la vaccinare și numărul important de persoane vaccinate în acest moment, mă refer la tineri, în raport cu alte țări, ajută cumva la acest control al pandemiei de acum pentru că tinerii sunt cei care ies mai mult, se mișcă mai mult, se deplasează, socializează. Fiind vaccinați, evident că sunt protejați”, explică Marius Geantă.