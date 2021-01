Tara cu sistem public inspaimantator de inapoiat: cazul vaccinarii de la Gaesti

La noi, nu se poate. In tara asta, care niciodata nu a respectat nicio procedura si in care sistemul public oricum este inspaimantator de inapoiat si de nepriceput la absolut orice, acum procedura e sfanta. N-o clinteste nimeni. Nu conteaza ca poate procedura e proasta, ceea ce s-ar putea chiar sa fie, pentru ca nu e facuta de niste experti intergalactici in vaccinare anti-Covid.La noi, solicitarea lui Iohannis de a fi primul vaccinat, pentru a da un exemplu populatiei, a fost considerata de expertii Grupului de lucru etc ca fiind nepotrivita. Sa nu cumva sa zica unii ca s-a bagat Iohannis in fata la vaccinare. Extraordinar! Asta era problema tarisoarei. Ba chiar eu cred ca asta trebuia facut, sa fie Iohannis primul vaccinat. Cred ca procedura ar fi trebuit mult mai accelerata, mult mai elastica, cu posibilitatea, macar in situatii punctuale, cum a fost azi la Spitalul din Gaesti, vacinarii oricarui cetatean care doreste sa fie vaccinat.Dar la noi, nu, mai bine aruncam dozele cu vaccin la gunoi, mai bine spunem ca un manager de spital e incompetent pentru ca nu a respectat procedurile (proceduri care, apropo, nu prevad niciun fel de sanctiuni pentru cei care nu le respecta), in loc sa ne gandim cum e, de fapt, mai bine pentru toata populatia.Care e scopul nostru, totusi, in final? Il mai urmarim sau ne pierdem in ideile noastre fixe care se incadreaza strict intre "procedura" si "management defectuos"? Sigur n-o mai fi nimic la mijloc? Sigur nu mai avem nimic de invatat, poate chiar in timpul acestui proces de vaccinare cu care nu ne-am mai confruntat niciodata pana acum? La noi, procedura a ajuns sa bata chiar scopul in sine al campaniei de vaccinare, acela de a imuniza cat mai repede populatia si de a scapa de boala asta.Revenind la cazul din Gaesti, unde managerul spitalului a vrut sa vaccineze pe oricine doreste, indiferent de categorie, de etape, pentru ca ii mai ramasesera omului doze de azi in spital. Doze care, altfel, s-ar fi pierdut. Eiii, nu, procedura spune ca managerul ar fi trebuit sa cheme azi oameni la vaccinare aflati pe lista de maine cu programari. OK, dar daca nu a facut asta, ci efectiv a vrut sa faca ce este absolut normal - sa vaccineze oameni anti-Covid -, atunci, gata, e management defectuos. Eu nu cred ca e. Eu cred ca a facut fix ce trebuie facut, a gandit exact cum trebuie, cu folos pentru toata lumea.Omul nu si-a batut joc de dozele alea, nu le-a aruncat, a spus clar ca el refuza sa arunce niste doze bune, nu a cerut bani ca sa vaccineze cu prioritate pe cineva, nu si-a vaccinat neamurile, ci a anuntat ca, daca tot are doze incepute, atunci vrea sa vaccineze oameni care isi doresc sa se vaccineze. De ce nu s-ar include in procedura treaba asta, sa poti vaccina si pe cine doreste, daca iti mai raman doze deja incepute? Daca nu iei locul unei persoane aflate pe lista celor cu prioritate? Care ar fi enorma greseala?In Israel, sunt acum cozi la centrele de vaccinare. Cam 150.000 de oameni sunt imunizati zilnic. La noi, din 27 decembrie, zi in care a inceput campania, si pana azi, au fost vaccinate 41.609 persoane. In schimb, la noi, cozile sunt la mall si pe partiile de schi.