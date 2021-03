Romania suspenda vaccinarea cu dozele Astra Zeneca din lotul ABV 2856. Tara noastra a primit peste 80.000 de doze, folosind deja 77.049

"In ceea ce priveste lotul ABV 2856 pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul din lotul mentionat, precizam ca Romania a receptionat prima transa de vaccin AZ de 81.600 doze in data de 07.02. ac. Incepand cu data de 15.02 a.c., au fost utilizate 77.049 de doze, fiind distribuite in urmatoarele judete: Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Caras Severin, Cluj, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vaslui. Celelate 4.257 se regasesc in Centrele de vaccinare din judetele Bacau, Bihor, Botosani, Dolj, Gorj, Iasi, Neamt, Suceava, Timis, Valcea, Vaslui si 60 de doze la Centrul Regionalde Depozitare Craiova.In cursul acestei seri, a avut loc o sedinta la care au participat reprezentantii CNCAV, INSP, MS, ANMDMR. Situatia celor doua loturi de vaccinuri a fost analizata si s-au decis, in unanimitate, urmatoarele aspecte:1. Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana lafinalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului;2. Se continua vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutica AstraZeneca din celelalte loturi existente in momentul de fata in Romania;3. Se inlocuiesc cele 4257 doze neutilizate existente in centrele de vaccinare, astfel incat procesul de imunizare sa nu fie afectat.Mentionam faptul ca aceasta decizie a fost luata ca o masura de precautie extrema, fara sa existe in acest moment in Romania niciun argument stiintific care sa fi impus aceasta hotarare.Reiteram faptul ca decizia de carantinare a lotului respectv a fost luata exclusiv pe baza evenimentului raportat in Italia.Astazi, 11.03.2021, ca urmarea a analizei preliminare a cazurilor de evenimente tromboembolice raportate in Austria cu privire la lotul ABV 5300, EMA a transmis un comunicat oficial prin care anunta faptul ca la acest moment nu exista indicii care sa ateste o legatura de cauzalitate intre vaccin si evenimentele adverse raportate", se arata intr-un comunicat al CNCAV. Mai multi cetateni romani au facut publice joi seara adeverintele de vaccinare ce arata ca in tara noastra au fost utilizate vaccinuri din lotul ABV2856 Astra Zenec a interzis astazi in Italia. Atat medicul Valeriu Gheorghita cat si Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, au precizat ca Romania nu a primit doze din acest lot.Autoritatile au precizat ca tara noastra nu a primit doze dintr-un al doilea lot asupra caruia au existat cazuri cu suspiciuni in Austria."Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite in 17 tari din Uniunea Europeana (Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia,Olanda, Polonia, Spania, Franta, Islanda), pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda temporar vaccinarea cu vaccinuri din lotul respectiv si pentru care Agentia Europeana a Medicamentului a demarat o investigatie, mentionam ca Romania nu a primit doze din acest lot.