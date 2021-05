Guvernul a aprobat un ajutor de peste 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca pentru Republica Moldova

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, ajutorul umanitar consta in acordarea a 100.800 de doze de vaccin impotriva COVID-19 achizitionate de MS in cadrul Programului National de Vaccinare si livrate de catre compania AstraZeneca. Asigurarea transportului celor 100.800 de doze in Republica Moldova se va realiza prin structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, din bugetul Mecanismului de Protectie Civila al UE, conform prevederilor legale.