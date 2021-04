Un nou ajutor umanitar din partea Romaniei pentru Republica Moldova: 132.000 de vaccinuri AstraZeneca

"Astazi, 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritatilor implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID-19. Guvernul Romaniei a decis continuarea acordarii ajutorului umanitar, cu titlu gratuit, iar dozele de vaccin, destinate Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica din Republica Moldova, fac parte din rezerva Ministerului Sanatatii din Romania.Misiunea se realizeaza cu un mijloc de transport aflat in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI, pe ruta Bucuresti - Chisinau si retur. Ajutorul umanitar oferit Republicii Moldova, reprezentat de echipamente medicale si vaccinuri impotriva COVID-19, vine ca parte a pachetului de sprijin anuntat de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , cu ocazia vizitei sale din luna decembrie 2020, la Chisinau", au informat reprezentantii CNCAV.Conform sursei citate, in sprijinul Republicii Moldova au fost livrate alte 72.000 de doze, in 27 februarie si 27 martie.In 4 februarie, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitatea sa de punct national de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autoritatilor din Republica Moldova pentru acordarea de asistenta internationala, avand in vedere sustinerea eforturilor de combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2.Dozele de vaccin anti COVID-19, acordate cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar, reprezinta numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate de catre Compania AstraZeneca, prin Acordurile-cadru incheiate de catre Ministerul Sanatatii cu Comisia Europeana.