Romania poate sa vanda doze de vaccin impotriva COVID-19. Guvernul a aprobat procedura legala

Executivul a aprobat, de asemenea, acordarea, ca ajutor umanitar, a peste 100.000 de doze de vaccin catre Ucraina si circa 50.000 catre Serbia. Monica Altamer a anuntat ca, in sedinta de Guvern de miercuri , a fost aprobata o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri referitoare la valorificarea unor doze de vaccin anti-COVID-19. Conform prevederilor specifice din acordurile incheiate de Comisia Europeana in vederea achizitionarii de vaccinuri anti-COVID-19, la fel ca si celelalte state, Romania poate revinde sau poate dona doze de vaccin. Ordonanta de urgenta aprobata astazi creeaza cadrul legislativ prin care se permite revanzarea unor doze si se abiliteaza Ministerul Sanatatii pentru a incheia, in numele statului roman, contracte cu alte state", a afirmat secretatul de stat in MS."De asemenea, s-a aprobat astazi o hotarare de Guvern referitoare la acordarea unui ajutor umanitar - doze de vaccin anti-COVID-19 - pentru Ucraina si Serbia. Vorbim de 100.800 doze pentru Ucraina si 50.400 doze pentru Serbia", a precizat Althamer.