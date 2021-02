Romania vaccineaza cu doua seruri diferite in paralel. 8.501 persoane au primit vineri prima doza de Moderna

Situatia la zi arata ca 8.501 persoane au primit prima doza de la producatorul Moderna, in timp ce 1.106 de la Pfizer. Alti 17.150 de oameni au fost vaccinati cu rapelul de la producatorul Pfizer.Comparativ cu 4 februarie, prima zi in care serul Moderna a fost utilizat in Romania , vineri a fost inregistrata o crestere usoara de ritm, cu doar aproximativ 2.000 de doze in plus folosite.Numarul total al persoanelor vaccinate pana acum in Romania se ridica la 821.552, dintre care 165.516 persoane au primit ambele doze ale vaccinului.