Studiu: Romanii de la oras, reticenti in privinta vaccinarii anti-COVID. Cat de putini sunt hotarati sa se vaccineze

Datele iSense Solutions arata ca 27% dintre persoanele intervievate nu sunt de acord sa se vaccineze in prezent, dar pe termen mai lung, 85% dintre romanii din mediul urban s-ar vaccina impotriva COVID-19, chiar daca o buna parte si-ar dori sa mai astepte o perioada pentru a se convinge ca vaccinul este eficient sau sigur.Totodata, patru din zece romani (40%) au subliniat ca s-ar vaccina imediat ce vaccinul ar fi disponibil, in timp ce doi din zece romani (18%) isi propun sa se vaccineze doar dupa ce vaccinul a fost administrat unui numar suficient de mare de persoane pentru a se asigura ca nu exista efecte adverse pe termen scurt.De asemenea, un alt segment important (26%) declara ca ar astepta cel putin un an pentru a vedea efectele pe termen mediu si lung ale vaccinului. In schimb, doar 15% refuza sa se vaccineze.Principalele preocupari legate de vaccinarea impotriva COVID-19 vizeaza eficienta vaccinului la mutatiile viitoare ale virusului (80%), reactiile adverse imediate (76%), dar si capacitatea statului de a imuniza populatia in timp util (76%)."Cu toate acestea, dupa cum arata si intentia de vaccinare, populatia are incredere in noile vaccinuri si majoritatea respondentilor (82%) considera ca vaccinul va grabi sfarsitul epidemiei si accepta faptul ca vaccinul a putut fi dezvoltat atat de repede folosind tehnologii de ultima generatie (84%)", se noteaza in studiul citat.Dintre vaccinurile existente pe piata in acest moment, cea mai mare acceptabilitate o are vaccinul produs de Pfizer, vaccin disponibil si in Romania. Toate cele trei vaccinuri (Pfizer, Moderna si Oxford AstraZeneca) au o acceptabilitate de peste 70% in randul romanilor, dupa cum reiese din cercetarea de specialitate.Studiul iSense Solutions a fost realizat in perioada 4 - 7 ianuarie pe un esantion reprezentativ pentru mediul urban pe perioada epidemiei de coronavirus pe baza a 500 de interviuri online in fiecare saptamana. Gradul de eroare este +/- 4.38%, la un nivel de incredere de 95%.