S-au deschis cinci centre noi de vaccinare anti-COVID in Bucuresti

"Astazi a debutat activitatea in cele cinci noi centre, cu 22 puncte de vaccinare, deschise in municipiul Bucuresti, dedicate in prima faza vaccinului AstraZeneca. Atat programarile, cat si activitatea de vaccinare propriu-zisa functioneaza foarte bine! Am fost incantat sa constat ca persoanele intalnite in zonele pre si post vaccinare erau multumite de serviciile medicale si de conditiile oferite", a scris Berbeceanu, pe Facebook El le-a multumit cadrelor medicale pentru dedicare si implicare.Potrivit prefectului Capitalei, cele 22 noi puncte de vaccinare functioneaza in urmatoarele locatii:- Circul Metropolitan Bucuresti - Aleea Circului, nr. 15, Sector 2 - 7 puncte de vaccinare;- Centrul Medical Veridia, Strada Matei Basarab, nr. 45, Sector 2 - 3 puncte de vaccinare;- Grand Arena Mall, Bulevardul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Sector 4 - 6 puncte de vaccinare;- Centrul multifunctional Sfantul Andrei, Liberty Mall - etaj 1, Strada Progresului, nr. 151 - 171, Sector 5 - 4 puncte de vaccinare;- Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon", Bulevardul Aviatorilor, nr. 34 - 36 - 2 puncte de vaccinare.