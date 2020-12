Sefa Asociatiei Medicilor de Familie, despre frica de vaccin: "Nu am vazut niciodata o reactie anafilactica"

"In 26 de ani de cariera nu am vazut niciodata o reactie anafilactica"

Dr. Sandra Alexiu a aratat ca, dintre zecile de mii de voluntari testati pentru validarea vaccinului Pfizer-BioNTech, doar trei au avut reactii severe la vaccin."Avem doua persoane care au facut reactii alergice severe de tip anafilaxie in Marea Britanie si o persoana in SUA. Asta nu e deloc un numar mare. Este exact procentul de persoane alergice care sunt in populatie, fara sa fie neaparat vaccinate", a declarat medicul, conform Adevarul.ro Ea a detaliat si conditiile in care este contraindicat sa fie facut vaccinul - orice tip de vaccin."Pe de alta parte, daca stim ca suntem alergici, contraindicatiile actuale pentru orice fel de vaccinare sunt. Daca am avut un istoric de reactie grava, de tip anafilactic la o vaccinare anterioara, atunci aceasta vaccinare nu se va mai face. Prin urmare, nu se pune problema de mici iritatii, de mici bubite, urticarii sau mancarimi pe care le avem de la diverse alimente, ci vorbim de o reactie grava in antecedentele personale la o vaccinare. Asta este o contraindicatie foarte clara", a explicat Sandra Alexiu.Chiar daca probabilitatea aparitiei unei reactii severe este aproape nula, centrele de vaccinare sunt dotate cu truse de interventie in caz de urgenta. In plus, o eventuala reactie adversa severa apare imediat dupa administrarea vaccinului, cand pacientul este inca sub supravegerea echipei medicale.Dr. Sandra Alexiu, desi are o cariera medicala lunga, nu s-a intalnit cu astfel de cazuri, arata digi24.ro. "Reactia alergica apare la scurt timp, in primele 15 minute care sunt prevazute pentru ca pacientul sa fie supravegheat. Pe de alta parte, sa stiti ca sunt extrem de rare. Eu, in 26 de ani de cariera nu am vazut niciodata o reactie anafilactica".