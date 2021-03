Grupul farmaceutic Sanofi anunta lansarea testelor clinice pentru al doilea vaccin anti-Covid-19. Este tot un ser ARN mesager

"Sanofi si Translate Bio", o companie americana asociata cu cea franceza, "incep studiile clinice consacrate vaccinului candidat pentru ARN mesager contra Covid-19", a anuntat grupul intr-un comunicat.Testele din fazele 1 si 2 sunt primele efectuate pe om in cadrul dezvoltarii unui tratament. Acestea urmaresc sa verifice daca nu este periculos si sa furnizeze informatii initiale despre eficacitatea acestuia, insa faza a treia, realizata pe mai multi pacienti, va permite determinarea eficientei.Pentru al doilea vaccin, Sanofi va realiza primele teste pe 415 persoane si asteapta primele rezultate pentru al treilea trimestru in vederea lansarii fazei urmatoare.Acest proiect functioneaza pe principiul ARN mesager, o tehnologie inovatoare care se afla si la baza vaccinurilor Pfizer/ BioNTech si Moderna, deja autorizate in Uniunea Europeana si in Statele Unite.Este al doilea vaccin dezvoltat de Sanofi pentru coronavirus. Primul, elaborat impreuna cu britanicii de la GSK, functioneaza diferit, pe baza unei proteine recombinate.Dar dezvoltarea sa a avut mai multe luni de intarziere in raport cu calendarul prevazut si testele sunt abia in faza 2. Grupul spera sa-l poata lansa la sfarsitul lui 2021.Sanofi va ajuta, de asemenea, la imbutelierea vaccinurilor anti-Covid dezvoltate de alte grupuri: Pfizer si Johnson & Johnson , al carui vaccin tocmai a fost autorizat in UE.In ceea ce priveste intarzierea lansarii primului vaccin de la Sanofi, expertii au spus ca reactia imunitara a adultilor cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani este "comparabila celei a pacientilor care s-au refacut dupa o infectie covid-19" , insa acest raspuns este "insuficient" in randul adultilor mai in varsta, se precizeaza in comunicat.Laboratoarele vor asadar "sa imbunatateasca concentratia de antigeni astfel incat sa obtina o reactie imunitara crescuta in toate categoriile de varsta".