Berlinul pregateste deschiderea a sase centre de vaccinare anti-COVID pentru luna decembrie. In fiecare locatie vor fi imunizate mii de persoane

Un pavilion expozitional gol, doua terminale de aeroport, o sala de concerte, un velodrom si un patinoar vor fi transformate in sase centre de vaccinare unde se planuieste administrarea a pana la 90.000 de doze de vaccin in primele trei luni.Albrecht Broemme a precizat ca se intentioneaza ca, zilnic, intre 3.000 si 4.000 de persoane sa treaca prin fiecare din aceste centre, in acelasi fel in care clientii sunt ghidati prin magazinele IKEA intr-o singura directie."Cea mai mare provocare va fi sa reusim sa aducem oamenii potriviti, la momentul potrivit, la centrul de vaccinare potrivit", a afirmat Broemme, cu ocazia unui exercitiu de incendiu la spitalul COVID-19 amenajat intr-un pavilion expozitional.Centrele de vaccinare de la Berlin vor fi deschise sapte zile pe saptamana, inclusiv de sarbatorile publice, intre orele 09-19.00, a mentionat coordonatorul, precizand ca obiectivul este de a incheia prima faza in interval de trei luni. Dupa aceasta, oamenii vor fi vaccinati la cabinetele medicilor si in farmacii.Se asteapta ca persoanele de peste 75 de ani si lucratorii din sanatate sa fie cei vaccinati primii.O provocare va fi gasirea de personal suficient care sa opereze aceste centre, care vor avea nevoie de cadre medicale, stewarzi si personal de securitate. Compania EasyJet s-a oferit sa puna la dispozitie o parte din personalul sau instruit pentru prim-ajutor, a declarat un purtator de cuvant.Conform coordonatorului, fiecare persoana ar urma sa petreaca in jur de o ora in centrul respectiv. Persoanele vaccinate vor fi monitorizate timp de 30 de minute pentru efecte secundare dupa administrare, care va avea loc in conditii stricte de distantare fizica si de igiena.Potrivit lui Broemme, Berlinul pleaca de la prezumtia ca in jur de 80% din primele doze vor veni de la Pfizer /BioNTech, iar restul de circa 20% de la AstraZeneca.Conform ministrului sanatatii, Jens Spahn, Germania si-a asigurat in jur de 300 milioane de doze de vaccinuri.In alte landuri, centre de vaccinare vor fi gata la mijlocul lui decembrie, iar celor mai vulnerabili le va fi administrat vaccinul cu ajutorul unor echipe mobile.Germania pare a fi cea mai avansata dintre tarile europene in ce priveste pregatirile logistice si administrative dificile pentru inceperea vaccinarilor, care s-ar putea afla doar la cateva saptamani distanta daca primele vaccinuri vor primi autorizatie.In alte tari din Europa, pregatirile par a fi in faze diferite.In Spania, guvernul vrea sa vaccineze o parte substantiala a populatiei in prima jumatate a lui 2021 si a optat pentru camioane, in locul unor centre speciale, pentru administrare.Italia isi propune sa vaccineze majoritatea populatiei pana in septembrie viitor, planurile detaliate urmand sa fie expuse pe 2 decembrie.Franta a anuntat ca isi va prezenta strategia saptamana viitoare si ca ar putea incepe administrarea inainte de sfarsitul anului.In schimb, Ungaria si Bulgaria nu se asteapta sa primeasca primele transporturi mai devreme de primavara.