BREAKING NEWS: Vaccinarile programate dupa data de 28 ianuarie se amana. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita, seful campaniei de vaccinare

Masura a fost luata pentru a nu afecta doza de rapel si vaccinarea persoanelor vulnerabile - bolnavi cronici si persoane peste 65 de ani. Cei reprogramati vor fi anuntati prin e-mail si SMS. Reprogramarile se vor face in aceleasi centre de vaccinare."Solutia noastra pentru continuarea campaniei, fara sa afectam doza de rapel, fara sa afectam vaccinarea celor din etapa a doua de vaccinare este ca incepand cu 28 ianuarie se reprogrameaza cu 10 zile toate persoanele care deservesc activitati esentiale, pentru doza unu. Se mentine acelasi ritm de vaccinare pentru doza unu pentru restul persoanelor.Se asigura doza de rapel pentru persoanele care au fost deja vacciante pana acum, adica peste 441 de mii de persoane. Perioada dificila pentru noi este pana pe 15 februarie. E un moment pe care vrem sa-l depasim impreuna. Este nevoie sa avem rabdare. E o situatie care a aparut in mai multe tari europene, rezolvata prin diferite solutii." a precizat Gheorghita.Persoanele care au peste 65 de ani si cele care au boli cronice vor face vaccinul la data programata. Persoanele din categoria celor care deservesc activitatile esentiale vor primi un email si un mesaj SMS, prin care vor fi informate in legatura cu decalarea datei vaccinarii. Valeriu Gheorghita a mai spus ca in a doua etapa a campaniei de vaccinare, 32,3% dintre cei vaccinati pana acum sunt personal esential, iar restul sunt persoane cu afectiuni cronice si persoane cu varsta peste 65 de ani."In ceea ce priveste etapa incepand cu trimestrul al doilea, inca nu avem un program de livrare nici pentru Pfizer nici pentru ModernaNe mentinem acelasi obiectiv ca pe trimestrul 1, pana la finalul lunii martie sa ajungem la 1,2 milioane persoane vaccinate.Nu avem un calendar de livrare pentru al doilea trimestru", a mai spus Gheorghita.