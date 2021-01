Se pot vaccina anti-COVID femeile insarcinate? Raspunsul medicului

"Vaccinul care a fost aprobat are o eficienta de 95% si este un vaccin de tip ARN mesager. Vaccinurile de tip ARN mesager nu sunt vaccinuri care contin virusul sau care patrund in nucleul celulelor modificandu-le ADN-ul. Drept urmare, acestea nu pot modifica informatia genetica. Sunt mult mai sigure decat vaccinurile conventionale deoarece contin doar informatia necesara producerii unei anumite proteine impotriva careia se va declansa raspunsul imun", a precizat dr Luiza Guzga, medic specialist obstetrica-ginecologie.In cazul SARS Cov-2, mai adauga medicul, virusul are la suprafata sa o anumita proteina cu ajutorul careia intra in organism. Vaccinul dezvoltat contine informatia necesara pentru a fi produsa aceasta proteina. "Atunci cand corpul nostru va detecta proteina straina, incepe sa produca anticorpi contra acesteia. Avand deja anticorpii formati, atunci cand organismul intra in contact cu virusul SARS Cov-2 acesta va fi distrus de sistemul imun", a mai explicat dr. Guzga.Potrivit acesteia, Agentia Europeana a Medicamentului nu are recomandari clare privind vaccinarea la gravide si pentru mamicile care alapteaza. Astfel, oficialii au declarat ca fiecare caz ar trebui evaluat de specialist, cantarindu-se astfel riscurile si beneficiile administrarii vaccinului la aceste grupe de populatie. "Daca gravida face parte din categoria de risc crescut de a se infecta cu virusul Sars-Cov-2, vaccinarea va fi recomandata. In urmatoarele 6 luni se asteapta sa apara primele date referitoare la administrarea vaccinului la gravide si femeile care alapteaza", a mai declarat medicul Luiza Guzga.Mai mult decat atat, a precizat medicul, "nu exista dovezi ca administrarea acestui vaccin este riscanta in sarcina deoarece studiile efectuate pana acum nu au inclus si femeile gravide si nu sunt suficiente date." In acest context, cele mai multe autoritati medicale din lume recomanda ca vaccinarea sa se efectueze si la femeile insarcinate, daca acestea doresc, riscurile de complicatii aparute in urma dezvoltarii Covid fiind mult mai mari decat riscurile posibile date de vaccin."In studiile celor de la Pfizer au fost vaccinate si femei gravide care nu au stiut ca sunt insarcinate, insa numarul lor nu a fost suficient de mare pentru a trage concluzii. Nu au fost raportate efecte adverse la cele la care s-a administrat", a precizat medicul.Marea Britanie este una din tarile care are protocoale clare privind vaccinarea la gravide si recomanda impotriva vaccinarii pana cand nu sunt mai multe detalii despre siguranta acestuia. Femeile insarcinate ar trebui sa astepte nasterea si apoi sa se vaccineze, iar acest lucru este valabil si pentru femeile care alapteaza. Au insa o exceptie in acest sens, si anume, gravidele care sunt incadrate in categoria de risc crescut de infectare, acestora fiindu-le recomandata vaccinarea. In Statele Unite femeile insarcinate vor fi evaluate de la caz la caz si vaccinate daca acestea doresc.In Romania, se respecta indicatiile Agentiei Europene a Medicamentului. "Gravidelor le este recomandat sa nu se vaccineze in sarcina din simplul motiv ca nu exista date despre efectele adverse, insa nu este interzis sa faceti asta. Daca, dupa o discutie cu un medic specialist privind riscurile si beneficiile vaccinarii alegeti sa mergeti mai departe cu vaccinul, acesta va va fi administrat", mai explica specialistul.Intre timp, femeile insarcinate sunt sfatuite sa pastreze masurile de siguranta si sa se vaccineze pentru virusul gripal pentru a se proteja impotriva gripei.CITESTE SI: